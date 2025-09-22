Укр Рус
Геополитика Америка Трамп встретится с Зеленским и лидерами ряда стран
22 сентября, 20:20
2

Трамп встретится с Зеленским и лидерами ряда стран

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским и лидерами не менее 9 стран 23 сентября.
  • Встречи состоятся в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, будет встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также со своими коллегами из других государств.

Соответствующие контакты между лидерами состоятся уже во вторник, 23 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Смотрите также Пока Трамп и Си будут определять новые правила игры в мире, Кремль будет ловить момент 

Что известно о предстоящих встречах?

По словам пресс-секретаря Белого дома, вскоре американский президент проведет ряд важных встреч с лидерами. Кэролайн Левитт сообщила, что он поговорит с представителями по меньшей мере 9 стран, в частности:

  • Аргентины;
  • Украины;
  • Катара;
  • Саудовской Аравии;
  • Турции;
  • ОАЭ;
  • Индонезии;
  • Иордании;
  • Пакистана.

Кроме вышеупомянутого, запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем и европейскими лидерами. Напомним, что такие контакты состоятся в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке 23 сентября.

Подробнее о встречах в рамках сессии

  • Украинская сторона готовится к активной дипломатии. Вместе с партнерами будут обсуждаться шаги для завершения войны. Президент Владимир Зеленский также проведет встречу с рядом лидеров.
  • Также президент, как известно, примет участие в саммите по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. Кроме вышеупомянутого, запланировано выступление украинского лидера в рамках соответствующего мероприятия.
  • Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала говорил, что Дональд Трамп значительно агрессивнее и увереннее ведет себя на своей территории. Встреча состоится именно в США. Поэтому он начнет снова действовать как хозяин ситуации.