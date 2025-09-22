Трамп встретится с Зеленским и лидерами ряда стран
- Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским и лидерами не менее 9 стран 23 сентября.
- Встречи состоятся в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, будет встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также со своими коллегами из других государств.
Соответствующие контакты между лидерами состоятся уже во вторник, 23 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
Что известно о предстоящих встречах?
По словам пресс-секретаря Белого дома, вскоре американский президент проведет ряд важных встреч с лидерами. Кэролайн Левитт сообщила, что он поговорит с представителями по меньшей мере 9 стран, в частности:
- Аргентины;
- Украины;
- Катара;
- Саудовской Аравии;
- Турции;
- ОАЭ;
- Индонезии;
- Иордании;
- Пакистана.
Кроме вышеупомянутого, запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем и европейскими лидерами. Напомним, что такие контакты состоятся в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке 23 сентября.
Подробнее о встречах в рамках сессии
- Украинская сторона готовится к активной дипломатии. Вместе с партнерами будут обсуждаться шаги для завершения войны. Президент Владимир Зеленский также проведет встречу с рядом лидеров.
- Также президент, как известно, примет участие в саммите по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. Кроме вышеупомянутого, запланировано выступление украинского лидера в рамках соответствующего мероприятия.
- Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала говорил, что Дональд Трамп значительно агрессивнее и увереннее ведет себя на своей территории. Встреча состоится именно в США. Поэтому он начнет снова действовать как хозяин ситуации.