Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также со своими коллегами из других государств.

Соответствующие контакты между лидерами состоятся уже во вторник, 23 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Что известно о предстоящих встречах?

По словам пресс-секретаря Белого дома, вскоре американский президент проведет ряд важных встреч с лидерами. Кэролайн Левитт сообщила, что он поговорит с представителями по меньшей мере 9 стран, в частности:

Аргентины;

Украины;

Катара;

Саудовской Аравии;

Турции;

ОАЭ;

Индонезии;

Иордании;

Пакистана.

Кроме вышеупомянутого, запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем и европейскими лидерами. Напомним, что такие контакты состоятся в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке 23 сентября.

Подробнее о встречах в рамках сессии