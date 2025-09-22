Президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським, а також зі своїми колегами з інших держав.

Відповідні контакти між лідерами відбудуться вже у вівторок, 23 вересня. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

Що відомо про майбутні зустрічі?

За словами прессекретарки Білого дому, невдовзі американський президент проведе низку важливих зустрічей з лідерами. Керолайн Левітт повідомила, що він поговорить з представниками щонайменше 9 країн, зокрема: