Відповідні контакти між лідерами відбудуться вже у вівторок, 23 вересня. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.
Дивіться також Поки Трамп і Сі визначатимуть нові правила гри у світі, Кремль ловитиме момент
Що відомо про майбутні зустрічі?
За словами прессекретарки Білого дому, невдовзі американський президент проведе низку важливих зустрічей з лідерами. Керолайн Левітт повідомила, що він поговорить з представниками щонайменше 9 країн, зокрема:
- Аргентини;
- України;
- Катару;
- Саудівської Аравії
- Туреччини;
- ОАЕ;
- Індонезії;
- Йорданії;
- Пакистану.