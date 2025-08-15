Трамп вылетел на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп 15 августа встретится с Владимиром Путиным. Американский лидер уже вылетел на Аляску.

Ожидается, что Трамп приземлится в американском штате примерно через восемь часов, а это означает, что его саммит с российским диктатором может быть отложен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что известно о встрече Трампа и Путина?

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа. Саммит между Путиным и Трампом должен состояться в 11:30 по местному времени (в 22:00 по Киеву).

Представители Белого дома сообщили, что выбранная база соответствует всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Трамп уже вылетел на Аляску: видео из соцсетей

Высказываясь о встрече с российским диктатором Путиным, Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что ставки высоки.

Напомним, что ранее Белый дом официально обнародовал состав американской делегации, которая будет сопровождать президента США на Аляску. Она будет состоять из восьми человек. В состав делегации, в частности входят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие высокопоставленные чиновники.