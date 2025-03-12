Трамп заявил, что 2 апреля будет "очень большой день"

Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень большой день". По его словам, он наступит 2 апреля.

Такое заявление американский лидер сделал 12 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Juice.

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Что заявил Трамп

Дональд Трамп анонсировал "очень большой день" 2 апреля. Однако, пока неизвестно никаких деталей о том, что должно произойти в эту дату.

Напомним, что 11 марта Украина и Соединенные Штаты провели переговоры в Саудовской Аравии. Тогда украинская сторона согласилась на предложение США по 30-дневного перемирия. Сегодня, 12 марта, Трамп сделал еще одно заявление и сообщил, что ожидает согласия российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня.