Трамп заявил, что другие страны направят минные тральщики в Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вместе с партнерами планирует направить в Ормузский пролив тральщики для очистки акватории от мин, которые оставил Иран.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Что Трамп заявил о разминировании Ормузского пролива?

У нас там есть тральщики. Сейчас у нас есть высокотехнологичные подводные тральщики, которые являются самыми новыми и лучшими, но мы также привлекаем более традиционные тральщики. И поэтому, насколько я понимаю, Великобритания и несколько других стран присылают тральщики,

– сказал Трамп в интервью Марии Бартиромо в программе "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" на канале Fox News.

Ранее в тот же день Трамп также объявил о намерении ограничить проход через пролив после срыва переговоров. Он подчеркнул, что реализация этого решения потребует времени, однако процесс уже начат. По его словам, к действиям привлечены и государства Персидского залива, хотя конкретные страны он не назвал.

"О, да, это уже началось. Поэтому, можно сказать, что государства Персидского залива гораздо ближе, поэтому, возможно, им придется это сделать. Но, знаете, они также могли бы остаться в стороне. Но они сделали ошибку, когда начали обстреливать их ракетами", – отметил Трамп.

