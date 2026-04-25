"Через 10 минут от Ирана поступило новое соглашение": Трамп прокомментировал отмененные переговоры

25 апреля американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад для переговоров с иранской делегацией. Впрочем, в последний момент Дональд Трамп отменил эту поездку.

Свое решение президент объяснил тем, что не имеет смысла тратить время на 18-часовой перелет и переговоры, которые не принесут конкретного результата. Политик подчеркнул, что США находятся в более сильной позиции, чем Иран.

Что произошло после отмены поездки в Пакистан?

По словам Трампа, вскоре после отмены поездки Тегеран передал новое мирное предложение, которое было лучше предыдущего. Об этом президент сказал журналистам у борта Air Force One, пишет СNN.

Политик рассказал, что сначала США получили документ, который не соответствовал их ожиданиям.

Однако уже примерно через десять минут после отмены встречи в Пакистане от Ирана поступил другой вариант соглашения с более приемлемыми условиями.

На вопрос журналистов о деталях Трамп лишь повторил, что Иран предложил много, но этого все же недостаточно.

Ранее президент США заявлял, что любая сделка с Ираном должна предусматривать отказ Тегерана от обогащенного урана и свободный транзит нефти через Ормузский пролив.

Что этому предшествовало?

22 апреля закончилось двухнедельное перемирие между США и Ираном. За это время сторонам так и не удалось согласовать содержание мирного соглашения.

Несмотря на это, Дональд Трамп анонсировал продление режима прекращения огня. Политик объяснил, что сделал это по просьбе Пакистана для того, чтобы дать Тегерану время на формирование переговорной позиции.

В Тегеране тем временем не поверили благим намерениям Трампа. Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади заявил, что продление перемирия ничего не меняет для его страны. Также он обвинил Трампа в попытке выиграть время для перегруппировки и возможного нового удара.

В Тегеране отметили, что главным препятствием для переговоров остается морская блокада со стороны США.