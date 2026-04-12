Трамп объяснил свои слова, что в Иране может погибнуть "целая цивилизация"

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова о гибели "целой цивилизации". Он говорит, что эта угроза вернула иранцев за стол переговоров.

Об этом Трамп рассказал в эфире Fox News.

Как Трамп объяснил свои слова о "гибели цивилизации"?

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое сообщение в соцсетях, где он заявлял, что погибнет "целая цивилизация". Речь шла, очевидно об Иране, и некоторые опасались, что Трамп может применить против него ядерное оружие.

По словам Трампа, эти его слова вернули режим в Иране за стол переговоров.

Я сказал своим людям, я хочу все. Я не хочу 90%, я не хочу 95%. Я сказал им, что хочу все,

– заявил Трамп.

Он также отметил, что в иранских кругах звучали значительно более серьезные слова, вроде "Смерть Америке. Смерть Израилю. Америка – это Сатана".

Трамп угрожал нанести удары по критической инфраструктуре Ирана, если он не согласится свернуть свою ядерную программу.

"За полдня они бы не имели ни одного целого моста, они бы не имели ни одной электростанции, и они бы вернулись в каменный век", – отметил Трамп.

Что Трамп писал о "гибели цивилизации"?