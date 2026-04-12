Про це Трамп розповів в ефірі Fox News.

Дивіться також Результат не має значення, ми виграємо, – Трамп про переговори з Іраном

Як Трамп пояснив свої слова про "загибель цивілізації"?

Президент США Дональд Трамп прокоментував свій допис у соцмережах, де він заявляв, що загине "ціла цивілізація". Йшлося, вочевидь про Іран, і дехто побоювався, що Трамп може застосувати проти нього ядерну зброю.

За словами Трампа, ці його слова повернули режим в Ірані за стіл переговорів.

Я сказав своїм людям, я хочу все. Я не хочу 90%, я не хочу 95%. Я сказав їм, що хочу все,

– заявив Трамп.

Він також зазначив, що в іранських колах звучали значно серйозніші слова, на кшталт "Смерть Америці. Смерть Ізраїлю. Америка – це Сатана".

Трамп погрожував завдати ударів по критичній інфраструктурі Ірану, якщо він не погодиться згорнути свою ядерну програму.

"За пів дня вони б не мали жодного цілого моста, вони б не мали жодної електростанції, і вони б повернулися у кам'яний вік", – зазначив Трамп.

Що Трамп писав про "загибель цивілізації"?