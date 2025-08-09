Трамп заявил, что Зеленский должен быть готовым "подписать что-то"

Дональд Трамп высказался о Владимире Зеленском. Он заявил, что украинский глава государства должен быть готовым "подписать что-то".

А также ответил, планирует ли встретиться с ним. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа, которое цитирует Clash Report.

Что сказал Трамп о Зеленском?

По мнению американского лидера, Зеленский должен показать готовность "подписать что-то". Однако Трамп не уточнил, о каком документе идет речь.

Он также ответил на вопрос, может ли через несколько недель состояться его встреча с Путиным и Зеленским. Трамп считает, что такой шанс существует.

Кроме этого, он высказался относительно будущей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По предварительным данным, она запланирована на конец следующей недели. Трамп сказал, что место ее проведения будет "очень популярным".

Глава Белого дома также отметил, что не считает встречу последним шансом для России, и подчеркнул, что Путин также заинтересован в ней. По его словам, глава Кремля хочет встретиться как можно скорее.