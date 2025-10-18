Трамп использует поддержку Украины как инструмент давления на Европу, предлагая инвестировать в победу только при условии солидарности ЕС с США против Китая.

Политолог Олег Саакян подчеркнул в эфире 24 Канала, что Европа пытается избежать этого выбора, справедливо отвечая: что Россия – европейская проблема, а Китай – нет. Также он считает, что Европа сейчас сдает экзамен на геополитическую субъектность: останется ли она самостоятельным игроком, или станет младшим партнером или объектом чужой геополитической игры.

Почему Трамп использует войну в Украине как рычаг давления на Европу?

Формулу "мир через силу" Украина предлагала еще до прихода Трампа. Сначала он от нее отказался, потом приватизировал для Ближнего Востока. И теперь сам говорит о мире через силу. Во время визита украинской делегации этот тезис звучит едва ли не через слово.

Трамп использует российско-украинскую войну и поддержку Украины как болевую точку Европы, чтобы заставить сесть в одну лодку с США против Китая.

Трамп фактически говорит, что готов инвестировать в победу Украины, если европейские лидеры станут его союзниками в противодействии Китаю и начнут таможенную войну. Средства, полученные от пошлин на китайские товары, якобы пойдут на вооружение Украины,

– отметил политолог.

Европа всячески пытается этого избежать. США и Китая имеют взаимную зависимость. Если она солидаризируется с кем-либо из них, баланс сил автоматически изменится.

Поэтому Европа держит "золотую акцию", которую Трамп сейчас пытается перекупить – и перекупить достаточно дешево. Пока европейцам удается избежать серьезного негативного информационного шлейфа, но за закрытыми дверями идут острые дискуссии.

Выдержит ли Европа экзамен Трампа на геополитическую самостоятельность?

В Европе понимают, что Трамп не будет вкладываться в полной мере. Если же они поссорится с Китаем, то риски для собственной безопасности только возрастут. Трамп фактически противопоставляет тактически-оперативный интерес Украины стратегическому интересу Европы, делая их несовместимыми.

По словам политолога, Трамп утверждает, что Россия – это европейская проблема, а они только продают оружие. Европа вполне справедливо отвечает, что Китай – не их враг. Не друг, а просто торговый партнер.

Европа отвергает двойные стандарты США: если Америка считает Россию европейской проблемой и только торгует оружием, то Китай – не европейская война, ведь НАТО – Североатлантический, а не Тихоокеанский альянс.

США пытаются переложить все бремя противостояния с Китаем на Европу, не беря на себя ответственности за российско-украинскую войну, поэтому Европа ставит ультиматум: или реальная солидарность вместе, или каждый действует самостоятельно.

Европа сейчас под давлением Трампа сдает экзамен на то, является ли она геополитическим игроком, или остается младшим партнером или объектом геополитической игры,

– подытожил Саакян.

Что известно о конфликте США и Китая?