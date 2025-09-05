Спецпредставитель США Стив Уиткофф в рамках встречи "Коалиции желающих" сообщил европейцами о том, что Дональд Трамп до сих пор поддерживает идею проведения возможных трехсторонних переговоров.

Он готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что Уиткофф передал европейцам?

The Wall Street Journal. пишет, что это касается возможности проведения трехстороннего саммита на уровне лидеров, однако пока никаких конкретных условий или деталей такой потенциальной встречи для переговоров не указывают.

По данным издания, специальный представитель Стив Уиткофф заверил, что американский президент Дональд Трамп и в дальнейшем декларирует готовность рассматривать все возможные варианты для достижения мира в Украине.

В то же время WSJ отмечает, что Дональд Трамп во время встреч не дал четких обещаний о введении новых санкций со стороны США. Вместо этого он призвал европейские страны отказаться от закупки российской нефти.

Президент США во время контактов с европейцами отмечал, что именно это позволяет России продолжать финансирование войны. Кроме того, он отметил необходимость давления на Китай, что поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Какие заявления Трамп делал о трехсторонних переговорах?