Уиткофф передал Европе послание от Трампа относительно встречи с Путиным и Зеленским: детали от WSJ
- Дональд Трамп поддерживает идею проведения трехсторонних переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
- Трамп призвал европейские страны отказаться от закупки российской нефти и подчеркнул важность давления на Китай.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф в рамках встречи "Коалиции желающих" сообщил европейцами о том, что Дональд Трамп до сих пор поддерживает идею проведения возможных трехсторонних переговоров.
Он готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что Уиткофф передал европейцам?
The Wall Street Journal. пишет, что это касается возможности проведения трехстороннего саммита на уровне лидеров, однако пока никаких конкретных условий или деталей такой потенциальной встречи для переговоров не указывают.
По данным издания, специальный представитель Стив Уиткофф заверил, что американский президент Дональд Трамп и в дальнейшем декларирует готовность рассматривать все возможные варианты для достижения мира в Украине.
В то же время WSJ отмечает, что Дональд Трамп во время встреч не дал четких обещаний о введении новых санкций со стороны США. Вместо этого он призвал европейские страны отказаться от закупки российской нефти.
Президент США во время контактов с европейцами отмечал, что именно это позволяет России продолжать финансирование войны. Кроме того, он отметил необходимость давления на Китай, что поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Какие заявления Трамп делал о трехсторонних переговорах?
Президент США заявлял, что трехсторонняя встреча между ним, президентом Украины Зеленским и российским диктатором "произойдет". В то же время относительно двусторонних переговоров американский лидер выражал сомнения.
Недавно американский президент говорил, что не хотел бы присутствовать во время встречи Путина и Зеленского. Он сравнил их с маслом и уксусом и добавил, что они плохо ладят. Несмотря на это, он не отверг своего участия.
К слову, Дональд Трамп заявил, что Путин и Владимир Зеленский еще не готовы к мирному соглашению. Он считает, что ситуация с Россией оказалась сложнее, чем ожидалось, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении.