Віткофф передав Європі послання від Трампа щодо зустрічі з Путіним і Зеленським: деталі від WSJ
- Дональд Трамп підтримує ідею проведення тристоронніх переговорів з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
- Трамп закликав європейські країни відмовитися від закупівлі російської нафти та наголосив на важливості тиску на Китай.
Спецпредставник США Стів Віткофф у рамках зустрічі "Коаліції охочих" повідомив європейцями про те, що Дональд Трамп досі підтримує ідею проведення можливих тристоронніх переговорів.
Він готовий зустрітися з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Що Віткофф передав європейцям?
The Wall Street Journal пише, що це стосується можливості проведення тристороннього саміту на рівні лідерів, проте наразі жодних конкретних умов чи деталей такої потенційної зустрічі для переговорів не вказують.
За даними видання, спеціальний представник Стів Віткофф запевнив, що американський президент Дональд Трамп і надалі декларує готовність розглядати всі можливі варіанти для досягнення миру в Україні.
Водночас WSJ зазначає, що Дональд Трамп під час зустрічей не дав чітких обіцянок щодо запровадження нових санкцій з боку США. Натомість він закликав європейські країни відмовитися від закупівлі російської нафти.
Президент США під час контактів з європейцями наголошував, що саме це дозволяє Росії продовжувати фінансування війни. Крім того, він наголосив на потребі тиску на Китай, що підтримав віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Які заяви Трамп робив про тристоронні переговори?
Президент США заявляв, що тристороння зустріч між ним, президентом України Зеленським та російським диктатором "станеться". Водночас стосовно двосторонніх переговорів американський лідер висловлював сумніви.
Нещодавно американський президент казав, що не хотів би бути присутнім під час зустрічі Путіна та Зеленського. Він порівняв їх з олією та оцтом та додав, що вони погано ладнають. Попри це, він не відкинув своєї участі.
До слова, Дональд Трамп заявив, що Путін і Володимир Зеленський ще не готові до мирної угоди. Він вважає, що ситуація з Росією виявилася складнішою, ніж очікувалося, але продовжуватиме наполягати на мирній угоді.