Він готовий зустрітися з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що Віткофф передав європейцям?

The Wall Street Journal пише, що це стосується можливості проведення тристороннього саміту на рівні лідерів, проте наразі жодних конкретних умов чи деталей такої потенційної зустрічі для переговорів не вказують.

За даними видання, спеціальний представник Стів Віткофф запевнив, що американський президент Дональд Трамп і надалі декларує готовність розглядати всі можливі варіанти для досягнення миру в Україні.

Водночас WSJ зазначає, що Дональд Трамп під час зустрічей не дав чітких обіцянок щодо запровадження нових санкцій з боку США. Натомість він закликав європейські країни відмовитися від закупівлі російської нафти.

Президент США під час контактів з європейцями наголошував, що саме це дозволяє Росії продовжувати фінансування війни. Крім того, він наголосив на потребі тиску на Китай, що підтримав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Які заяви Трамп робив про тристоронні переговори?