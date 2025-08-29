В МИД Турции заявили, что Россия согласилась на другой, "лучший" сценарий относительно своих территориальных требований. Это свидетельствует о том, что мир пытается "отбелить" репутацию Владимира Путина.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил директор Института мировой политики Евгений Магда, отметив, что цель этого – посадить российского диктатора за стол переговоров. Наша страна хоть и уважает Турцию как посредника мирного процесса, но не должна забывать о своих позициях и интересах.

Какую игру Турция ведет с Путиным?

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью сообщил, что Россия хочет получить лишь оставшиеся 25-30% Донецкой области и удерживать позиции по линии соприкосновения в Запорожской области. Однако директор Института мировой политики отметил, что это может быть стремлением посадить Путина за стол переговоров.

С Путиным идет сложная игра – Запад хочет, чтобы он был за столом переговоров. Соответственно, делают для него такие инициативы, чтобы показать, что он "хороший и красивый", поэтому с ним можно договариваться. Мы должны это понимать и с этим работать,

– подчеркнул он.

По словам Магды, Турция является настойчивым и последовательным посредником, что является плюсом для Украины. Однако не стоит забывать, что наша страна прежде всего должна защищать собственные интересы. Россия любит хвастаться, что она вписала оккупированные области в свою Конституцию, поэтому выход российских войск оттуда противоречит логике Кремля.

