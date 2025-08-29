В МИД Турции заявили об изменениях в требованиях России: какую игру ведут с Путиным
- Глава МИД Турции заявил, что Россия согласилась на другой сценарий относительно своих территориальных требований, что может свидетельствовать о попытках отбелить репутацию Путина для переговоров.
Турция является последовательным посредником в мирном процессе, но Украина должна придерживаться своих интересов, несмотря на заявления России о своих намерениях относительно украинских территорий.
В МИД Турции заявили, что Россия согласилась на другой, "лучший" сценарий относительно своих территориальных требований. Это свидетельствует о том, что мир пытается "отбелить" репутацию Владимира Путина.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил директор Института мировой политики Евгений Магда, отметив, что цель этого – посадить российского диктатора за стол переговоров. Наша страна хоть и уважает Турцию как посредника мирного процесса, но не должна забывать о своих позициях и интересах.
Какую игру Турция ведет с Путиным?
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью сообщил, что Россия хочет получить лишь оставшиеся 25-30% Донецкой области и удерживать позиции по линии соприкосновения в Запорожской области. Однако директор Института мировой политики отметил, что это может быть стремлением посадить Путина за стол переговоров.
С Путиным идет сложная игра – Запад хочет, чтобы он был за столом переговоров. Соответственно, делают для него такие инициативы, чтобы показать, что он "хороший и красивый", поэтому с ним можно договариваться. Мы должны это понимать и с этим работать,
– подчеркнул он.
По словам Магды, Турция является настойчивым и последовательным посредником, что является плюсом для Украины. Однако не стоит забывать, что наша страна прежде всего должна защищать собственные интересы. Россия любит хвастаться, что она вписала оккупированные области в свою Конституцию, поэтому выход российских войск оттуда противоречит логике Кремля.
Последние заявления России относительно территорий и реакция Украины: коротко
- После встречи Путина с Дональдом Трампом президент США сообщил Владимиру Зеленскому, что Россия хочет оставить за собой весь Донбасс. Взамен диктатор обещает прекратить огонь и больше не нападать.
- Недавно глава МИД России Лавров заявил, что Кремль никогда не хотел захватывать украинские территории, а только "защитить" людей. В Институте изучения войны предположили, что это может означать, что Кремль хочет поставить в Киеве пророссийское правительство, чтобы контролировать Украину без аннексии территорий.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что ответ Украины на все территориальные вопросы содержатся в Конституции Украины. Категорически высказался и Зеленский – президент заявил, что Украина не согласится отдать России территорию Донецкой области.