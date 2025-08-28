Такое мнение на подкасте "Воин Воли" эксклюзивно для 24 Канала высказал ветеран Владимир Клочко с псевдо "Банкир", заметив, что хотел бы ошибаться. Сейчас украинскому обществу в любом случае нужно сосредоточиться на войне и потребностях фронта.

Верит ли ветеран в возвращение границ 1991 года?

Перед началом полномасштабного вторжения ветеран был убежден, что Россия не пойдет в масштабное наступление. Он даже спорил с друзьями по этому поводу. Однако это произошло.

Поэтому после этого он боится что-то прогнозировать, но верит, что война закончится в пользу Украины – победой. Хотя и считает, что вопрос победы является дискуссионным.

Я сомневаюсь, что мы можем вернуть все оккупированные территории. Видимо, и вернем, но не ближайшие десятилетия. Однако здесь я хотел бы ошибиться,

– подчеркнул "Банкир".

Ветеран добавил, что гражданское население не должно забывать, что масштабная война продолжается, и что на линии фронта происходит настоящий ад. Нужно продолжать помогать и военным, и ветеранам, ведь враг, к сожалению, имеет больше возможностей.

Возвращение к границам 1991 года: что известно?