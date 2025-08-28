Такое мнение на подкасте "Воин Воли" эксклюзивно для 24 Канала высказал ветеран Владимир Клочко с псевдо "Банкир", заметив, что хотел бы ошибаться. Сейчас украинскому обществу в любом случае нужно сосредоточиться на войне и потребностях фронта.
Верит ли ветеран в возвращение границ 1991 года?
Перед началом полномасштабного вторжения ветеран был убежден, что Россия не пойдет в масштабное наступление. Он даже спорил с друзьями по этому поводу. Однако это произошло.
Поэтому после этого он боится что-то прогнозировать, но верит, что война закончится в пользу Украины – победой. Хотя и считает, что вопрос победы является дискуссионным.
Я сомневаюсь, что мы можем вернуть все оккупированные территории. Видимо, и вернем, но не ближайшие десятилетия. Однако здесь я хотел бы ошибиться,
– подчеркнул "Банкир".
Ветеран добавил, что гражданское население не должно забывать, что масштабная война продолжается, и что на линии фронта происходит настоящий ад. Нужно продолжать помогать и военным, и ветеранам, ведь враг, к сожалению, имеет больше возможностей.
Возвращение к границам 1991 года: что известно?
- Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что Украина и партнеры уже работают над стратегией возвращения всех оккупированных территорий. По его словам, наша страна имеет видение на 10 – 15 лет вперед.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов обсудить вопрос территорий с Владимиром Путиным. Однако украинский лидер будет основывать позицию на законодательстве и не поддержит идеи уступок или обмена земель.
- Валерий Залужный заявил, что украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к границам 1991 года, пока Кремль имеет ресурсы для наступления на фронте. Поэтому сначала нужно уничтожить военно-экономический потенциал России. Такого же мнения является командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес.