заявление первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка во время Четвертого Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы.

Есть ли у Украины план возвращения оккупированных территорий?

Гаврилюк отметил, что ни одна другая страна не решит проблем Украины вместо самих украинцев.

Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев,

– подчеркнул Гаврилюк.

Он подчеркнул, что ключевой задачей для Украины является получение и удержание преимущества в Черном море. Пока же даже проведение отдельных операций против вражеских судов является сложным, поскольку Россия приняла меры.

"Крым превратился в колоссально мощную военную базу России. У нас есть направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. У нас есть видение на 10 – 15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться", – добавил замминистра.

Какова позиция Украины относительно оккупированных территорий?