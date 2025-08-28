Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка під час Четвертого Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.
Чи має Україна план повернення окупованих територій?
Гаврилюк наголосив, що жодна інша країна не розв'яже проблем України замість самих українців.
Нас можуть підтримувати у вирішенні наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати ніхто, крім українців,
– наголосив Гаврилюк.
Він підкреслив, що ключовим завданням для України є здобуття та утримання переваги в Чорному морі. Наразі ж навіть проведення окремих операцій проти ворожих суден є складним, оскільки Росія вжила заходів.
"Крим перетворився на колосально потужну військову базу Росії. У нас є напрямки та бачення, як повернути окуповані території Україні. У нас є бачення на 10 – 15 років наперед, як рухатися та куди розвиватися", – додав заступник міністра.
Яка позиція України щодо окупованих територій?
- Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Білому домі заявив про готовність обговорити тему окупованих територій на можливій тристоронній зустрічі з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.
- Цю позицію глави держави згодом підтвердив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Він наголосив, що Зеленський готовий обговорювати територіальні питання, виходячи з поточної лінії фронту.
- За інформацією The Wall Street Journal, Зеленський не відкинув можливість обговорення формату так званих "пропорційних обмінів територіями". Деталей щодо реалізації цього підходу він не розкрив, проте підкреслив, що остаточне рішення щодо територіальної цілісності має ухвалювати український народ.