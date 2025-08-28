Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка під час Четвертого Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.

Гаврилюк наголосив, що жодна інша країна не розв'яже проблем України замість самих українців.

Нас можуть підтримувати у вирішенні наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати ніхто, крім українців,

– наголосив Гаврилюк.

Він підкреслив, що ключовим завданням для України є здобуття та утримання переваги в Чорному морі. Наразі ж навіть проведення окремих операцій проти ворожих суден є складним, оскільки Росія вжила заходів.

"Крим перетворився на колосально потужну військову базу Росії. У нас є напрямки та бачення, як повернути окуповані території Україні. У нас є бачення на 10 – 15 років наперед, як рухатися та куди розвиватися", – додав заступник міністра.

Яка позиція України щодо окупованих територій?