Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів про це в етері телеканалу Fox News, передає 24 Канал.

Кому належить рішення щодо поступок українських територій?

Він прокоментував можливі територіальні поступки України в межах потенційної мирної угоди з Росією. Він наголосив, що будь-які домовленості повинні ухвалюватися виключно українською стороною та враховувати позицію Києва й гарантії безпеки для українського народу.

Президент Трамп наголосив, що лише українці можуть ухвалювати такі рішення. Це відповідальність президента Зеленського. Очевидно, що йдеться про складніше питання, ніж просто відмову від земель,

– заявив Віткофф.

Представник Трампа додав, що українське керівництво має право вимагати надійних гарантій, які забезпечать, що Росія більше не зможе розпочати нову агресію.

Вони повинні переконатися, що Росія більше ніколи не нападе. Це означає, що українське керівництво виступає довіреним представником свого народу,

– підкреслив Віткофф.

Він також розповів, що над деталями потенційної мирної угоди вже працюють технічні команди.

Ми повинні врегулювати всі ці питання. Над цим уже ведеться робота. Ми сподіваємося, що до кінця цього року, а можливо, навіть раніше, зможемо знайти основу для укладення мирного договору,

– зазначив спецпредставник США.

Відповідно, Віткофф підкреслив, що будь-які поступки територій можуть відбуватися лише за згодою України, а головним пріоритетом залишається гарантія безпеки українського народу.

Що раніше казав Віткофф про переговори України та Росії?