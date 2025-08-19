Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Президент США Дональд Трамп во время переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос украинских территорий является исключительно делом Киева.

Читайте также Путин готов встретиться с Зеленским, – Рубио о подготовке к трехсторонним переговорам Рубио о подготовке к трехсторонним переговорам

Трамп четко высказался о территориях Украины

Он отметил, что США готовы помочь с гарантиями безопасности, но не будут вмешиваться в решение о возможных уступок России.

Как пишет Financial Times, на переговорах не обсуждались спорные детали возможного урегулирования, в частности предложение Кремля о передаче части территорий в обмен на замораживание нынешней линии фронта.

Европейский чиновник, присутствовавший на встрече, подтвердил: слова Трампа, что "это дело Украины", были с облегчением восприняты в европейской делегации.

Несмотря на ожидания, что Трамп объявит о трехстороннем саммите с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина, он предложил сначала провести встречу только двух президентов в нейтральном месте, которое еще будет согласовываться. Только после этого, по словам американского лидера, возможен совместный формат с участием США.

После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехстороннюю встречу, в которую войдут два президента и я. Опять же, это очень хороший, первый шаг для войны, которая длится уже почти четыре года,

– отметил Трамп.

Он также добавил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф будут координировать подготовку встречи Зеленского и Путина.

Что известно об обмене территориями?