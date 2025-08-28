Таку думку на подкасті "Воїн Волі" ексклюзивно для 24 Каналу висловив ветеран Володимир Клочко з псевдо "Банкір", зауваживши, що хотів би помилятись. Зараз українському суспільству в будь-якому випадку потрібно зосередитись на війні та потребах фронту.
Дивіться також Путін хоче "кастровану" Україну: Politico назвало, чому він навряд чи зустрінеться із Зеленським
Чи вірить ветеран у повернення кордонів 1991 року?
Перед початком повномасштабного вторгнення ветеран був переконаний, що Росія не піде у масштабний наступ. Він навіть сперечався з друзями щодо цього. Однак це сталось.
Тому після цього він боїться щось прогнозувати, але вірить, що війна закінчиться на користь України – перемогою. Хоча і вважає, що питання перемоги є дискусійним.
Я сумніваюсь, що ми можемо повернути всі окуповані території. Мабуть, і повернемо, але не найближчі десятиріччя. Однак тут я хотів би помилитись,
– наголосив "Банкір".
Ветеран додав, що цивільне населення не має забувати, що масштабна війна триває, і що на лінії фронту відбувається справжнє пекло. Потрібно продовжувати допомагати і військовим, і ветеранам, адже ворог, на жаль, має більше спроможностей.
Повернення до кордонів 1991 року: що відомо?
- Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що Україна та партнери вже працюють над стратегією повернення усіх окупованих територій. За його словами, наша країна має бачення на 10 – 15 років наперед.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий обговорити питання територій з Володимиром Путіним. Однак український лідер буде ґрунтувати позицію на законодавстві та не підтримає ідеї поступок чи обміну земель.
- Валерій Залужний заявив, що українцям не варто розраховувати на повернення до кордонів 1991 року, поки Кремль має ресурси для наступу на фронті. Тому спершу потрібно знищити військово-економічний потенціал Росії. Такої ж думки є командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес.