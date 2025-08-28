Таку думку на подкасті "Воїн Волі" ексклюзивно для 24 Каналу висловив ветеран Володимир Клочко з псевдо "Банкір", зауваживши, що хотів би помилятись. Зараз українському суспільству в будь-якому випадку потрібно зосередитись на війні та потребах фронту.

Чи вірить ветеран у повернення кордонів 1991 року?

Перед початком повномасштабного вторгнення ветеран був переконаний, що Росія не піде у масштабний наступ. Він навіть сперечався з друзями щодо цього. Однак це сталось.

Тому після цього він боїться щось прогнозувати, але вірить, що війна закінчиться на користь України – перемогою. Хоча і вважає, що питання перемоги є дискусійним.

Я сумніваюсь, що ми можемо повернути всі окуповані території. Мабуть, і повернемо, але не найближчі десятиріччя. Однак тут я хотів би помилитись,

– наголосив "Банкір".

Ветеран додав, що цивільне населення не має забувати, що масштабна війна триває, і що на лінії фронту відбувається справжнє пекло. Потрібно продовжувати допомагати і військовим, і ветеранам, адже ворог, на жаль, має більше спроможностей.

Повернення до кордонів 1991 року: що відомо?