У меня рейтинг – 99%, – Трамп говорит о "планах" стать премьером Израиля

Дональд Трамп заявил о чрезвычайно высоком уровне поддержки в Израиле. Президент США предположил, что теоретически мог бы баллотироваться на пост премьер-министра страны.

Об этом пишет Clash Report.

Что сказал Трамп о собственном "премьерстве" в Израиле?

По словам Трампа, его рейтинг в Израиле якобы достигает 99%, что, по его мнению, могло бы открыть возможность участия в выборах в страны.

Я сейчас на уровне 99% в Израиле. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, поэтому, возможно, после этого я поеду в Израиль и буду участвовать в выборах,

– сказал Трамп.

Вероятнее всего слова американского лидера имели шутливый характер.

В то же время Дональд Трамп заявил, что действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и так "делает все, что от него требуют".

Мог бы Трамп теоретически стать израильским премьером?

Израиль – это парламентская республика, поэтому должность премьер-министра является более значимой, чем президент, который в основном выполняет церемониальные функции.

Согласно Основным законом Израиля о Правительстве, стать премьер-министром страны может исключительно действующий депутат Кнессета. В отличие от обычных министров, которые могут не входить в состав парламента, для главы правительства это требование является обязательным.

Поскольку кандидат обязательно должен быть парламентарием, он должен соответствовать всем критериям для избрания депутатом.

В частности, кандидат должен:

иметь израильское гражданство;

быть не моложе 21 года;

не иметь ограничений из-за судимости за определенные тяжелые преступления.

Юридическая процедура назначения начинается после парламентских выборов или отставки предыдущего кабинета.

Президент Израиля проводит обязательные консультации с представителями всех избранных фракций Кнессета. На основе этих рекомендаций Президент официально поручает формирование правительства тому депутату, который имеет наибольшие шансы создать устойчивое большинство. Обычно этим кандидатом становится лидер крупнейшей политической партии, однако закон позволяет президенту выбрать любого другого члена Кнессета.

Получив мандат от главы государства, назначенный депутат должен сформировать коалицию в течение 28 дней с возможностью продления этого срока. Финальным этапом назначения является официальное голосование в Кнессете.

Новый премьер-министр и его кабинет считаются законно назначенными только после того, как сформированное правительство получит вотум доверия от абсолютного большинства депутатов парламента.

Поэтому в соответствии с израильским законодательством, Дональд Трамп не может стать премьер-министром Израиля.

Какие сейчас отношения у Трампа и Нетаньяху?

Биньямин Нетаньяху в недавнем интервью заявил, что Израиль должен пересмотреть и перезагрузить свои финансовые отношения с США. В частности, израильский премьер сказал, что его страна должна отказаться от американской военной помощи.

Издание CBS News отметило, что Нетаньяху хорошо осведомлен в американской политике и остро осознает снижение поддержки Израиля. По данным недавнего опроса Pew, около 60% взрослых американцев имеют негативное отношение к Израилю.

Ранее премьер-министр Израиля сообщал, что прошел курс лечения злокачественной опухоли простаты. До этого в декабре 2024 года ему сделали операцию по доброкачественному расширению простаты.