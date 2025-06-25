У нас были трудные времена, но он был очень милым, - Трамп о встрече с Зеленским
- Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели длительную встречу, но не обсуждали завершение войны.
- Трамп назвал встречу "приятной" и отметил, что хочет поговорить с Путиным о прекращении войны в Украине.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели длительную встречу. Президент США заявил, что они не обсуждали завершение войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа на саммите НАТО.
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Трамп неожиданно охарактеризовал встречу с Зеленским
Дональд Трамп заявил, что не обсуждал прекращение огня с Зеленским, отметив, что "просто хотел увидеть, как у него дела".
Он назвал встречу "приятной" несмотря на то, что у лидеров "были небольшие трудные времена".
Зеленский был очень милым, как никогда. Это была замечательная встреча,
– указал президент США.
По словам американского лидера, Зеленский ведет очень сложную войну, но он успешен.
В то же время Дональд Трамп выразил намерение поговорить с Путиным, чтобы "посмотреть, сможем ли мы положить этому конец" – имея в виду войну в Украине.
Также на пресс-конференции президент США упомянул о желании Украины получить ракеты ПВО "Patriot" в большом количестве. Он сказал: "Я хочу, чтобы мы смогли их предоставить".