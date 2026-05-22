НАТО отработало сценарии "глубоких ударов" по России в метро в Лондоне

Корпус быстрого реагирования НАТО развернул подземный штаб на станции лондонского метро Чаринг-Кросс. Военные сымитировали операцию по противодействию России в случае нападения на Альянс.

Союзники провели операцию "Аркадный удар". Об этом сообщает Independent.

Смотрите также Рассматривает Беларусь как плацдарм: в ISW объяснили, что стоит за ядерными учениями Путина

Что известно об учениях НАТО?

В рамках операции военное командование проверяет способность НАТО эффективно задействовать РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы), чтобы заглушить российскую связь и вывести из строя БпЛА в случае гипотетического вторжения России в одну из стран Балтии.

Британский командующий ARRC (объединенного корпуса быстрого реагирования) генерал-лейтенант Майк Элвисс объяснил, что целью тренировки было отработать способность выявлять и уничтожать российские войска. Он добавил, что эта репетиция имела целью не только отработку практических навыков, но и просигнализировать врагу о готовности и мощь НАТО.

В этом как и в каждом сценарии, который мы репетируем, Россия имеет два критических преимущества: во-первых, они могут накапливать боевую силу в точке своей атаки, тогда как мы вынуждены защищаться везде, все время. Во-вторых, если произойдет атака, она будет начата ими, поэтому они будут иметь начальный импульс,

– заявил Майк Элвисс.

Что предшествовало учениям?

Глава сухопутного командования НАТО, американский генерал Кристофер Донагью, выступил с предупреждением, заявив, что Альянс не имеет много времени, чтобы подготовиться к потенциальному нападению России. Также некоторые источники в министерстве обороны Великобритании утверждали, что страна не имеет достаточного количества ресурсов.

Они говорили, что Лондону хватит возможностей, чтобы бороться только неделю, сбивая несколько сотен в день, что значительно меньше нужного количества. В пример ставили Украину, которая успешно противостоит непрерывному запуску российских дронов, количество которых во время отдельных атак почти достигает 1000.

Неспособность учиться, адаптироваться и применять уроки, которые мы наблюдаем на современном поле боя, и неспособность сделать это быстрее, чем наши противники, ставит под угрозу как нашу позицию сдерживания, так и наши оборонительные планы. Таким образом, эти учения происходят в критическое время,

– заявил верховный главнокомандующий союзными группировками НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Также напомним, что Пентагон решил уменьшить количество американских бригад в Европе с четырех до трех, возвращая численность сил до уровня 2021 года. Сокращение военного присутствия США в Европе в Вашингтоне обосновывают стратегическими и оперативными потребностями, а также ожиданиями относительно вклада европейских партнеров в собственную оборону.