Французского ученого не пустили в США, потому что в личной переписке он критиковал Трампа

Французскому ученому запретили въезд в США из-за критических сообщений о политике американского президента Дональда Трампа. Их нашли в личной переписке во время проверки телефона.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на заявление министра образования Франции Филиппа Батиста, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте с французским ученым

Так, инцидент произошел 9 марта, когда неназванный французский исследователь в области космических наук подвергся выборочной проверке по прибытии в США. Федералы обыскали рабочий компьютер и личный телефон ученого.

Филипп Батист рассказал, что ученый направлялся на конференцию вблизи Хьюстона, однако ему отказали во въезде в Соединенные Штаты и депортировали.

Это действие якобы приняли власти США из-за того, что телефон исследователя содержал разговоры с коллегами и друзьями, в которых он высказывал личное мнение относительно исследовательской политики, которую проводит администрация Трампа,

– объяснил министр.

Ученого якобы обвинили в сообщениях, "которые отражают ненависть к Трампу и могут быть охарактеризованы как терроризм". Профессиональное и личное оборудование мужчины конфисковали, а за дело взялось ФБР. Однако вскоре обвинения сняли.

Кстати, недавно французский евродепутат Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть Статую Свободы, поскольку американская власть больше не поддерживает ценности свободы. Эта скульптура была подарена Францией как символ дружбы в 1886 году. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт в ответ заявила, что "только благодаря США французы сейчас не разговаривают на немецком".