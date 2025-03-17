Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт грубо ответила Глюксманну. Чиновница назвала его "безымянным политиком низкого ранга", передает 24 Канал.

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Ссора из-за Статуи Свободы

Левитт отметила, что США не намерены возвращать Франции Статую Свободы. Пресс-секретарь Трампа посоветовала депутату вспомнить, что якобы "только благодаря США французы сейчас не разговаривают на немецком". Чиновница призвала французов быть благодарными Америке.

Напомним, что ранее скандал вспыхнул между главой МИД Польши Радославом Сикорским и миллиардером Илоном Маском. Польский министр отреагировал на слухи, что Украину могут отключить от Starlink и пообещал искать альтернативы ему. В ответ Маск назвал поляка "маленьким человечком". Представитель администрации Трампа заявил, что если бы не его Starlink, Украина давно проиграла бы войну, а россияне были бы у границ Польши.