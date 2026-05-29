Дрон, влетевший в дом в Румынии, был перед этим подбит в Украине, Никушор Дан

Ночью 29 мая в румынском городе Галац российский БпЛА врезался в многоэтажку. Бухарест заявил, что дрон был сбит.

Президент Никушор Дан в пятницу посетил пострадавших в результате инцидента, вызванного взрывом российского беспилотника на крыше многоквартирного дома в Галаце. По траектории полета беспилотника, президент отметил, что это была группа из 43 беспилотников, которые прибыли с востока и пересекли Украину за 20 – 30 километров к северу от Дуная, с востока на запад.

"Во время пролета через украинскую территорию некоторые из них были сбиты, а один из них, вероятно, поражен над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца", – сказал глава государства.