"Достанем даже на островах": в Иране угрожают нанести удар по базам США в Европе

Иран атакует американские военные базы в Европе, если самолеты США будут взлетать оттуда для бомбардировок иранской территории. Тегеран также угрожает провести атаку на острова, которые ранее считались недосягаемыми для его ракет.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

Что известно?

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи заявил о готовности командования взять на прицел ранее не атакованные военные объекты Соединенных Штатов.

Военное руководство страны рассматривает удары по американским целям, расположенным далеко за пределами ближневосточного региона и до сих пор считавшимся недосягаемыми для иранского арсенала.

Если американские самолеты взлетят с американской военной базы, даже расположенной в европейской стране или другом отдаленном регионе, чтобы бомбить Иран, мы нанесем удар и по этим базам,

– заявил Резаи.

Иранский чиновник добавил, что зона потенциального поражения может оказаться значительно шире, чем ожидают западные военные стратеги.

Мы можем даже нанести удар по некоторым островам, которые, по их мнению, находятся вне зоны досягаемости наших ракет,

– подчеркнул секретарь Совета безопасности.

Условия Тегерана для прекращения боевых действий

Резаи озвучил требования Тегерана для прекращения конфликта, подчеркнув, что любое мирное соглашение должно охватывать все фронты Западной Азии, прежде всего Ливан.

Среди ключевых пунктов генерал назвал снятие морской блокады, возвращение замороженных активов и предоставление юридических гарантий о невозобновлении нападений.

Отдельно он подчеркнул, что Иран не уступит запасы обогащенного урана, которые необходимы для внутренних нужд, в частности в качестве топлива для будущих атомных кораблей и подводных лодок.

Угрозы асимметричными ударами по Западу

С аналогичными угрозами выступил и начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи во время выступления по случаю 15-й годовщины ликвидации создателя национальной ракетной программы Хасана Техрани Могаддама.

По его утверждению, западная противовоздушная оборона оказалась парализована под натиском иранских беспилотников и ракет, а подземные заводы продолжают производство вооружения, несмотря на бомбардировки.

Любая точка, которая представляет угрозу существованию Исламской Республики, станет прямой мишенью асимметричных операций,

– предупредил Абдоллахи.

Оценки ракетного потенциала страны

Напомним, ранее западные спецслужбы сообщали, что оборонный потенциал Ирана позволяет выпускать около 50 баллистических ракет ежемесячно. Даже после систематических авиаударов по инфраструктуре в распоряжении Тегерана остается не менее 1700 баллистических ракет.

В то же время президент США Дональд Трамп во время выступления на кладбище в Арлингтоне заявил, что Соединенные Штаты не начинали войну с Ираном.