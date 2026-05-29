В Румынии депутаты требуют отставки министра обороны после удара БпЛА

В Сенате Румынии социал-демократы требуют "немедленной и окончательной" отставки министра обороны Раду Мируце. Власти недовольны действиями исполняющего обязанности на фоне попадания российского "Шахеда" в городе Галац.

Об этом пишет Digi24.

В чем обвиняют министра?

Фракция Социал-демократической партии в румынском Сенате осудила инцидент с российским дроном в городе Галац. По их словам, попадание БпЛА показало, что происходит, когда "безответственность выше безопасности граждан".

Депутаты отметили, что дроны не впервые нарушают воздушное пространство иностранных стран, в том числе НАТО. И они считают, что Польша и Эстония лучше адаптировались к возможной угрозе, чем Румыния.

Требуем немедленно отставки Раду Мируце с должности, с которой его и так уволили, потому что оборона страны и безопасность граждан – не игра для любителей,

– отметили во фракции.

Напомним, ночью 29 мая во время российской атаки на Украину по меньшей мере один из дронов залетел в Румынию. Он попал в 10-й этаж жилого дома города Галац. От удара там возник пожар, а двух пострадавших госпитализировали.

Предварительно установлено, что БпЛА был российской "Геранью-2", фактически аналог "Шахеда". Впоследствии в другом районе, в уезде Марамуреш, обнаружили еще один большой дрон без боевой части.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова поддержать Румынию любым образом. Кроме того, он надеется, что новый европейский пакет санкций против России будет максимально жестким.