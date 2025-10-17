Соединенные Штаты значительно расширили обмен разведывательной информацией с Украиной, включив данные о целях, расположенных глубже на территории России. Этот шаг обе стороны называют частью стратегии, которая должна заставить Москву вернуться к переговорам о мире.

Когда Трамп начал поддерживать удары по энергетике России?

По словам источников издания, после встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа американская администрация пересмотрела правила обмена разведданными – и теперь среди предоставляемой информации больше внимания уделяют объектам энергетической инфраструктуры, которые ранее считались "запрещенными" для ударов.

Вашингтон, как сообщают собеседники, изначально просил Киев воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре накануне саммита в надежде договориться с Москвой, но после того, как переговоры не дали результата, США дали Украине подборке данных и "зеленый свет" для возобновления атак на такие объекты.

Другой источник сообщил, что под американским одобрением Украина выработала целенаправленную стратегию по поражению российских энергетических объектов – мероприятия, которое Киев считает одним из немногих путей достижения стратегического эффекта в условиях фактического застоя фронта и огромных человеческих потерь.

Это война, которой никогда бы не произошло, если бы президент Трамп был президентом, что признал и сам президент Путин, и президент Трамп пытается ее остановить,

– сказал чиновник Белого дома, когда CNN попросил прокомментировать изменения в обмене разведывательными данными.

По словам чиновника, президент США также договорился об исторической сделке, которая позволит союзникам НАТО покупать оружие американского производства. Пока у нас нет дальнейших объявлений.

За несколько дней до визита Зеленского Трамп и Путин провели долгий телефонный разговор, а в Вашингтоне отмечали, что вопрос поставки дальнобойных систем, в частности крылатых ракет Tomahawk, сейчас обсуждается "серьезно".

Кстати, историк, политик и дипломат Роман Бессмертный предположил в эфире 24 Канала, что телефонный разговор, который состоялся между Трампом и Путиным 16 октября, может отсрочить принятие решения о поставках Украине ракет Tomahawk. Однако встреча президентов США и Украины может изменить это.

Американская администрация согласовала также продажу 3 350 ракет расширенной дальности атаки (ERAM) в рамках пакета вооружений на 825 миллионов долларов, и, по словам чиновников, на данном этапе для этих ракет не установлено явных ограничений по их применению.

Остается неопределенным, сколько еще энергетических целей у России остаются "нетронутыми" и имеет ли Украина сейчас достаточные возможности для их надежного поражения. Во всяком случае, как свидетельствуют последние шаги Вашингтона, США готовы усилить обмен разведданными и рассматривать поставки систем, которые могут существенно расширить ударные возможности Киева.

