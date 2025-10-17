Сполучені Штати значно розширили обмін розвідувальною інформацією з Україною, включивши дані про цілі, розташовані глибше на території Росії. Цей крок обидві сторони називають частиною стратегії, що має примусити Москву повернутися до переговорів про мир.

Коли Трамп почав підтримувати удари по енергетиці Росії?

За словами джерел видання, після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня американська адміністрація переглянула правила обміну розвідданими – і тепер серед наданої інформації більше уваги приділяють об’єктам енергетичної інфраструктури, які раніше вважалися "забороненими" для ударів.

Вашингтон, як повідомляють співрозмовники, спочатку просив Київ утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні саміту в надії домовитися з Москвою, але після того, як переговори не дали результату, США дали Україні добірці даних і "зелене світло" для відновлення атак на такі об’єкти.

Інше джерело повідомило, що під американським схваленням Україна виробила цілеспрямовану стратегію з ураження російських енергетичних об’єктів – заходу, який Київ вважає одним із небагатьох шляхів досягнення стратегічного ефекту в умовах фактичного застою фронту та величезних людських втрат.

Це війна, якої ніколи б не сталося, якби президент Трамп був президентом, що визнав і сам президент Путін, і президент Трамп намагається її зупинити,

– сказав чиновник Білого дому, коли CNN попросив прокоментувати зміни в обміні розвідувальними даними.

За словами чиновника, президент США також домовився про історичну угоду, яка дозволить союзникам НАТО купувати зброю американського виробництва. Наразі у нас немає подальших оголошень.

За кілька днів до візиту Зеленського Трамп і Путін провели довгу телефонну розмову, а у Вашингтоні відзначали, що питання постачання далекобійних систем, зокрема крилатих ракет Tomahawk, нині обговорюється "серйозно".

До речі, історик, політик та дипломат Роман Безсмертний припустив в етері 24 Каналу, що телефонна розмова, які відбулася між Трампом і Путіним 16 жовтня, може відтермінувати прийняття рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk. Однак зустріч президентів США та Україні може змінити це.

Американська адміністрація погодила також продаж 3 350 ракет розширеної дальності атаки (ERAM) у рамках пакета озброєнь на 825 мільйонів доларів, і, за словами чиновників, на даному етапі для цих ракет не встановлено явних обмежень щодо їхнього застосування.

Залишається невизначеним, скільки ще енергетичних цілей у Росії лишаються "недоторканими" і чи має Україна нині достатні можливості для їхнього надійного ураження. У всякому разі, як свідчать останні кроки Вашингтона, США готові посилити обмін розвідданими та розглядати постачання систем, які можуть істотно розширити ударні можливості Києва.

Як Путін розгнівав Трампа на саміті на Алясці?