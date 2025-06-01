"Мы соглашаемся": США в НАТО признали, что Россия это самая большая угроза в евроатлантическом пространстве
- Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом пространстве, призвав Европу увеличить оборонные бюджеты.
- США требуют от европейских союзников немедленного наращивания оборонных бюджетов до 5%, учитывая возможность быстрого восстановления и перевооружения России.
Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом пространстве, поэтому Европа должна увеличить оборонные бюджеты. России хватит 5 лет для перевооружения и восстановления.
Такое заявление в четверг, 5 июня, сделал посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.
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Почему США настаивают на увеличении оборонных бюджетов
Американский дипломат, сопровождая министра обороны США Пита Гегсета, рядом с ним объяснил требование американцев как можно быстрее увеличить оборонные бюджеты членов НАТО возможностью угрозы со стороны России.
США требуют от европейских союзников скорейшего наращивания оборонных бюджетов до 5%. Известно, что американская сторона выступает за то, чтобы расходы европейцев на оборону увеличились немедленно.
"Не мы определяем время, его определяют угрозы. Россия "пересоберется", восстановится за 5 лет, или даже быстрее", – отметил он. Западные разведки действительно предупреждают о вероятности быстрого восстановления России для нападения.
Европейцы постоянно нам говорят о том, что Россия – самая большая угроза. и мы соглашаемся, в евроатлантическом пространстве это именно так. Поэтому нам надо обеспечить, чтобы были инвестиции,
– заявил Мэтью Уитакер.
Напомним, недавно генинспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер предупредил о возможном нападении России на НАТО в ближайшие 4 года, отметив о наращивании российских вооруженных сил.