Таку заяву у четвер, 5 червня, зробив посол США при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами у штабквартирі НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

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Чому США наполягають на збільшенні оборонних бюджетів

Американський дипломат, супроводжуючи міністра оборони США Піта Гегсета, поруч з ним пояснив вимогу американців якнайшвидше збільшити оборонні бюджети членів НАТО можливістю загрози з боку Росії.

США вимагають від європейських союзників якнайшвидшого нарощування оборонних бюджетів до 5%. Відомо, що американська сторона виступає за те, аби витрати європейців на оборону збільшилися негайно.

"Не ми визначаємо час, його визначають загрози. Росія "перезбереться", відновиться за 5 років, або й швидше", – зазначив він. Західні розвідки дійсно попереджають про ймовірність швидкого відновлення Росії для нападу.

Європейці постійно нам говорять про те, що Росія – найбільша загроза. і ми погоджуємося, у євроатлантичному просторі це саме так. Тому нам треба забезпечити, щоби були інвестиції,

– заявив Метью Вітакер.

Нагадаємо, нещодавно генінспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр попередив про можливий напад Росії на НАТО в найближчі 4 роки, зазначивши про нарощування російських збройних сил.