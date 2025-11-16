Обеспокоены угрозой нового оружия Путина: Die Welt раскрыло детали секретного документа НАТО

Разведывательное управление НАТО подготовило документ с грифом "секретно", согласно которому Россия имеет несколько новых опасных видов оружия. В частности, речь идет о подводных лодках, ракетах средней дальности и крылатых ракетах.

Соответствующий документ содержит анализ новейшего арсенала стратегических ядерных сил России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Смотрите также Ракета, которая пугает: генерал армии сказал, на что способен "Циркон", которым ударили россияне

О каком оружии говорится в секретном документе?

В документе, в частности, упоминают ядерную силовую установку "Буревестник", разработка которой началась более 10 лет назад и, как свидетельствуют данные западных разведок, предыдущие испытания в 2018 и 2019 не были слишком удачными.

Впрочем, недавно Владимир Путин заявил о завершении разработки такого оружия. Как отмечает Die Welt со ссылкой на данные документа, подобная ракета может развивать большую скорость, до более 900 километров в час.

Согласно обнародованным данным, эта ракета имеет высокую маневренность, большую дальность полета и ее можно запускать с мобильных систем. По мнению некоторых аналитиков, уже через 2 – 3 года Россия сможет ввести ее в эксплуатацию.

Также НАТО уделяет особое внимание новой мобильной ракете средней дальности под названием "Орешник". Россияне впервые применили ее во время войны против Украины, однако о ее всех возможностях до сих пор почти ничего не известно.

В то же время западных аналитиков, по данным издания, беспокоит и то, что вышеупомянутая ракета способна преодолевать расстояние до 5,5 тысячи километров и потенциально может нести различные типы боеголовок, в том числе и даже ядерную.

Кроме того, у НАТО серьезное беспокойство вызывают беспилотные подводные системы класса "Посейдон", которые трудно обнаружить и атаковать на большой глубине. Эксперты указывают на крайне большую дальность хода.

В то же время издание отмечает, что существует предположение, что они были созданы для "уничтожения военно-морских баз, портов и прибрежных городов в Тихом океане, на восточном побережье США, в Великобритании и Франции".

Как Россия хвастается своими вооружениями?