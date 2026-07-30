Их называют предателями, – пояснил дипломат, почему Иран угрожает Украине истерическими угрозами

После сообщений о поражении иранского судна Тегеран начал требовать от Украины компенсации, а некоторые чиновники заговорили о возможном ответе с применением баллистической ракеты. Напряженность удалось снизить дипломатическим путем, однако резкие заявления иранской стороны вызвали вопросы о том, насколько реальной была угроза.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире 24 Канала пояснил, что эти угрозы не свидетельствуют о подготовке реального удара по Украине. По его словам, они связаны с внутренней борьбой в Иране и попытками отдельных представителей власти оправдаться перед сторонниками жесткого курса.

Угрозы исходили не от военного руководства

После заявлений о возможном ответе Украине министр иностранных дел Андрей Сибига связался с иранской стороной. Угрозы при этом исходили от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который не контролирует ракетные силы страны, ведь ими руководит Корпус стражей Исламской революции.

Если бы это сказал командующий КСИР или ракетными войсками КСИР, тогда можно было бы подумать о чем-то. А это просто поднимают шум,

– подчеркнул дипломат.

К громкой риторике присоединились и отдельные представители парламента, хотя светская власть не имеет непосредственного отношения к планированию ракетных операций. Решения о применении такого вооружения принимают совершенно другие структуры.

Никаких последствий с точки зрения планирования обстрела не было, нет и не будет,

– заявил Безсмертный.

Реальным поводом для беспокойства могли бы стать заявления командования КВИР или его ракетных войск. Угрозы со стороны Аракчи и представителей парламента не сопровождались соответствующими сигналами со стороны иранского военного руководства.

Иранских чиновников занесли в список предателей

Аракчи, президент Ирана Масуд Пезешкиан и председатель парламента участвовали в контактах с Соединенными Штатами, которые предварительно координировались с верховным руководством страны. Однако после этого именно представителей светской власти начали обвинять в чрезмерной близости к Дональду Трампу.

Аятолла остался вне подозрений, а этих троих занесли в список предателей,

– отметил Бессмертный.

Во время похоронной церемонии в адрес чиновников раздавались оскорбления, а в их сторону бросали камни. На публичных мероприятиях сторонники жесткого курса также угрожали тем, кто согласится подписывать неприемлемые для них соглашения с Западом.

Они сейчас носят ярлык "предателей" и будут выскакивать из штанов, чтобы восстановить свой статус,

– пояснил дипломат.

Пезешкиан даже пытался уйти в отставку, однако Али Хаменеи не согласился ее принять. Аракчи, президент и председатель парламента остались политиками, на которых можно свалить ответственность за контакты с Вашингтоном, а угрозы Украине стали для них одним из способов продемонстрировать свою жесткость.

Между Ираном и Россией курсируют суда с оружием

Иранские угрозы прозвучали на фоне движения судов между портами Ирана и России. Украинское руководство выбрало дипломатический путь урегулирования ситуации, хотя другие государства в подобных обстоятельствах могли бы вообще заблокировать такие перевозки.

Другие поступили бы иначе – вообще не дали бы возможности кораблям ходить из портов Ирана в порты России,

– отметил Безсмертный.

По этим маршрутам может происходить обмен различными видами вооружения, причем поставки идут не только из Ирана в Россию. Москва также передает Тегерану военную продукцию, необходимую иранскому режиму.

На самом деле между Ираном и Россией продолжается двусторонняя торговля оружием,

– подчеркнул дипломат.

Безсмертный предположил, что Владимир Зеленский мог привезти доказательства такого сотрудничества в Соединенные Штаты. Эти материалы могли касаться как движения судов между портами двух стран, так и вооружения, которое Россия и Иран передают друг другу.