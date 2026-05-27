Сначала запугивали, а теперь оправдываются: в России заявили, что "не угрожали" Киеву ударами

В России резко изменили риторику после угроз об ударах по Киеву. Враждебные чиновники заявили, что Москва не будет атаковать Верховную Раду или Администрацию президента.

Об этом сообщили в ISW.

Почему в Кремле резко изменили мнение?

Председатель Госдумы России по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил, что Москва не будет наносить удары по Верховной Раде или Администрации президента в Киеве, потому что это "не настоящие центры принятия решений".

Украинские центры принятия решений не находятся в центре Киева, а скрыты в хорошо укрепленных районах,

– заявлял Картаполов.

Российский депутат Анатолий Вассерман также сделал странное заявление и отметил, что Москва якобы сможет "ликвидировать Украину до ноября 2026 года", но страна-агрессор "не спешит с таким решением".

В ISW отметили, что оккупанты все чаще угрожают Украине из-за разрешения Владимира Зеленского провести парад в Москве 9 мая, большие потери на фронте и рост экономической напряженности.

Что известно об угрозах России нанести удары по Киеву?

Российские власти абсолютно показательно анонсировали новые "системные" обстрелы так называемых центров принятия решений в Киеве. Во вражеском МИДе такие заявления называют якобы ответом на атаку по Старобельску.

Внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что Российские угрозы относительно новых массированных ударов по Киеву имеют скорее вид истерики со стороны Москвы.

По словам "Флеша", все это происходит на фоне того, что у врага сейчас нет положительной динамики на фронте, а российское общество недовольно ударами Украины по НПЗ.