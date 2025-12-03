Уиткофф и Кушнер убеждены, что Путин настроен закончить войну, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Виткофф и Кушнер убеждены, что Путин хочет закончить войну. По его словам, Путин хочет торговать с США и "вернуться к нормальной жизни".

Как Трамп высказался о переговорах в Москве?

У Дональда Трампа спросили о результатах переговоров в Москве 2 декабря. Президент США отметил, что, по убеждению Уиткоффа и Кушнера, Путин хотел бы закончить войну.

Репортер уточнил, верит ли в это сам Трамп, на что тот сказал, что это было "их впечатление".

Я думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать с Соединенными Штатами Америки, честно говоря. Вместо того чтобы терять тысячи солдат каждую неделю,

– сказал Трамп.

Затем Трамп снова переключился на Уиткоффа с Кушнером, отметив, что "они хотели заключить сделку".

Как прошла встреча Путина и Уиткоффа в Москве