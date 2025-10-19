В пятницу, 17 октября, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме. Во время переговоров американский спецпредставитель Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию.

Политик настаивал на передаче Донецкой области под российский контроль. Чиновники на условиях анонимности рассказали для The Washington Post, как он это аргументировал, передает 24 Канал.

Что происходило в Белом доме 17 октября?

После обмена заложниками в Газе Трамп в очередной раз сконцентрировался на прекращении войны в Украине, но в течение нескольких месяцев он колебался между российским и украинским взглядами на ситуацию.

Украинцы надеялись выйти из пятничной встречи с ракетами большой дальности Tomahawk, но остались с пустыми руками,

– пишет The Washington Post.

Неназванные чиновники также рассказали, что 17 октября Уиткофф давил на украинскую делегацию с требованием передачи Донетчины для россиян. Он использовал любимый аргумент Кремля о том, что в регионе якобы разговаривают преимущественно на русском языке.

Справка: Уиткофф был главным посредником Белого дома в переговорах с Кремлем накануне саммита на Аляске. По мнению европейских чиновников, это привело к неправильному пониманию требований страны-агрессора и отсутствию значительного прогресса после встречи.

О чем Трамп и Путин говорили 16 октября?

Накануне запланированного визита Зеленского в Белый дом, Владимир Путин позвонил американскому президенту. По данным источников, во время разговора 16 октября диктатор поставил новое условие для окончания войны – Киев якобы должен полностью отдать ему контроль над Донецкой областью.

Также глава Кремля мог предложить в обмен на это вернуть Украине части оккупированных ранее Запорожья и Херсонщины. Это несколько меньшая территориальная претензия, чем выдвинутая в августе на саммите на Аляске, поэтому некоторые чиновники Белого дома расценили это как прогресс. Однако вряд ли это так воспримут украинцы.

Это как продать им (украинцам – 24 Канал) их собственную ногу в обмен на ничего,

– сказал дипломат.

По мнению чиновников, такая зацикленность Путина в Донецкой области свидетельствует о том, что он не отступает от предыдущих требований, которые и привели к "тупику" в конфликте, несмотря на оптимизм Трампа по заключению мирного соглашения.

К слову, президент США не комментировал новое российское условие и не поддержал его в заявлении после встречи с украинской делегацией. Он ждет переговоров с Путиным в Венгрии уже в ближайшие недели.

Как завершилась встреча Трампа и Зеленского?