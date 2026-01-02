Еще один год войны: что будет с украинцами в Европе и как огромный кредит ЕС спасает бюджет Украины

Украина входит в 2026 год с главной темой в центре внимания – мирные переговоры и закрепленные гарантии безопасности. Киев продолжает демонстрировать США готовность к диалогу с Москвой, даже несмотря на продолжающиеся массированные обстрелы мирных городов. В то же время Украина имеет определенную "подушку безопасности" от европейских лидеров в виде финансовой поддержки.

Стоит ли ожидать мира в 2026-м, состоятся ли выборы, как будет продвигаться процесс евроинтеграции, и что изменится для украинских беженцев в ЕС – читайте в аналитике 24 Канала. В этом нам помогли разобраться эксперты:

Иен Бонд – заместитель директора Центра европейских реформ,

Валерий Клочок – политолог, директор Центра общественного анализа "Вежа",

Таисия Кривошей – помощница чешского депутата Европарламента, экс-советник министра науки, исследований и инноваций Чешской Республики,

Винсент Четейл – профессор и директор Центра глобальной миграции в Женеве, Швейцария.

Статья подготовлена в рамках проекта PULSE, европейской инициативы, поддерживающей трансграничную совместную журналистику, в сотрудничестве с 24 Каналом.



Авторы: Даниэль Гарпер (Испания), София Назаренко (Украина), Андреа Брашайко (Италия) и Марина Светличная (Италия).

Мирные переговоры: что будет дальше?

Новый переговорный процесс, запущенный командой Дональда Трампа, стартовал еще в ноябре и сразу с резонансного документа. Речь идет о проекте из 28 пунктов, вызвавшем волну критики из-за явного перекоса в пользу Москвы. По данным из нескольких источников, текст формировался не без участия российских элит. Ключевую роль, в частности, сыграл Кирилл Дмитриев - глава Российского фонда прямых инвестиций и давний неформальный посредник между Кремлем и западными политическими и экономическими кругами.

Впоследствии документ переписывали европейские правительства вместе с командой Владимира Зеленского. Обновленный вариант стал значительно менее приемлемым для Кремля: российские чиновники фактически дали понять, что принимать его не собираются, а Путин публично перешел к оскорблениям, назвав европейских лидеров "подсвинками".

Впрочем, уже в тот же день было объявлено о встрече американских и российских чиновников в Майами – формально для обсуждения результатов берлинских консультаций. Этот шаг свидетельствовал об ограниченном, но все же движении в переговорном процессе, даже несмотря на то, что реальная готовность Москвы прекратить войну и дальше остается под вопросом.

Как отмечает Иен Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, точное количество пунктов или лексические вариации между вариантами плана Трампа в основном не имеют значения.

Иен Бонд заместитель директора Центра европейских реформ То ли это 28, 27, 20 или 19 пунктов, это не имеет никакого существенного значения, пока Москва продолжает требовать решения, которое равнозначно капитуляции Украины и принятию определенной формы вассального статуса.

По его убеждению, настаивание России на так называемых "коренных причинах" войны, а фактически на требовании отменить суверенный выбор Украины относительно интеграции с ЕС и НАТО – делает любой реальный компромисс структурно невозможным.

Несмотря на это Дональд Трамп снова заявил, что после берлинских переговоров мирное соглашение по Украине является "ближе, чем когда-либо". Но имеет ли этот оптимизм под собой реальные основания – вопрос открытый. Действительно ли завершение войны в 2026 году выглядит вероятным?

Стоит помнить: говорится о том самом политике, который во время предвыборной кампании обещал "закончить войну за 24 часа", но впоследствии, столкнувшись с реальностью, был вынужден признать нереалистичность этих заявлений.

Как отмечает Бонд, Вашингтон способен пересмотреть параметры собственных отношений с Москвой, в частности уровень поддержки Киева, однако он не может заставить Украину капитулировать. Украинцы, отмечает он, хорошо знают, что Россия делает на оккупированных территориях, и очевидно не готовы согласиться на такую "мирную" перспективу.

Зеленский, со своей стороны, выбрал значительно более осторожный тон, чем Трамп и Путин. Осознавая, что любая коммуникационная ошибка может снова спровоцировать обвинения со стороны Трампа в "нежелании мира", а также учитывая чувствительный внутренний контекст после коррупционного скандала, связанного с его влиятельным руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и бизнесменом Сергеем Миндичем, украинский президент пытался балансировать между жесткостью и открытостью к диалогу.

Обращаясь к парламенту Нидерландов в Гааге, он четко очертил красную линию Киева: "каждая деталь имеет значение, ведь ни одна из них не должна стать вознаграждением за российскую агрессию". Эта формула точно отражает главный страх украинской стороны – соглашение, что зафиксирует территориальные достижения Москвы без реальных и действенных гарантий безопасности.

По словам источников, знакомых с переговорами, сейчас обсуждаются пять отдельных документов. Среди них – юридически обязывающие гарантии безопасности, которые должны пройти через Конгресс США, а также рамки финансирования послевоенного восстановления Украины. По содержанию эти гарантии многие сравнивают со статьей 5 НАТО.

Для Киева ключевым является не допустить повторения Будапештского меморандума 1994 года, чьи размытые формулировки не смогли сдержать российскую агрессию в 2014 и 2022 годах. В то же время Бонд остается скептическим: гарантии, существующие только на бумаге, не заменят реального механизма сдерживания.

Иен Бонд заместитель директора Центра европейских реформ Сейчас почти вся поддержка, которую получает Украина, поступает от ЕС, отдельных государств-членов, других европейских стран, таких как Великобритания и Норвегия, а также партнеров-единомышленников, таких как Канада и Австралия; кроме разведывательных данных, администрация Трампа почти ничего не предоставила.

Он добавляет, что между Европой и Украиной "существует достаточный оборонно-промышленный потенциал, чтобы усложнить России победу над Украиной", но только при условии более решительной мобилизации.

Бонд настаивает, что Европа могла бы сделать гораздо больше, финансируя военное производство как в Украине, где оружие и боеприпасы можно производить дешевле, чем западные компании, так и на собственной земле.

Иен Бонд заместитель директора Центра европейских реформ Одна из важнейших вещей, которую могли бы сделать европейские лидеры – это приказать своим воздушным силам сбивать дроны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, прежде чем они достигнут целей в западной Украине.

По его словам, если ЕС действительно настаивает на том, что Украина – "одна из нас", Европа должна быть не просто наблюдателем, а быть готовой защищать ее – прежде всего в сферах, где возможности Киева остаются ограниченными, в частности в противовоздушной обороне.

Выборы, коррупционные скандалы и поддержка мирного плана: приближается ли точка перелома?

В то время, как продолжаются переговоры о возможном прекращении войны и из Вашингтона поступают все более настойчивые сигналы о выборах в Украине (которые, по словам Зеленского, он готов провести, если американцы будут гарантировать их безопасность), серьезный коррупционный скандал в энергетическом секторе вышел на первый план во внутренней политике Украины.

Спустя почти четыре года после начала полномасштабного вторжения украинцы ежедневно ощущают его последствия: массированные ракетные обстрелы крупных городов, длительные отключения электроэнергии, постоянный стресс. Социологи, аналитики и граждане признают повсеместную усталость среди населения. Но это еще не превратилось в пассивность.

Готовность защищать национальные интересы остается высокой, по крайней мере, согласно статистике. Согласно опросу KIIS, 63 процента украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно; еще 15 процентов – несколько месяцев или до полугода, и около 1 процента – до года. Остальные 21 процент не ответили, но общая картина понятна: украинское общество продолжает держаться даже в самых сложных условиях.



Респонденты также высказали свое мнение относительно одного из ключевых пунктов мирного плана, продвигаемого администрацией Трампа и поддержанного Россией, который предусматривает вывод украинских войск с Донбасса и сокращение вооруженных сил. Три четверти выборки решительно отвергли этот вариант, особенно при отсутствии гарантий безопасности. Хотя некоторые опросы свидетельствуют о том, что украинцы со временем все больше склоняются к определенным видам территориальных уступок, для руководства страны остается сложной задачей убедить большие слои населения, особенно военных, принять эту перспективу.

Валерий Клочок директор Центра общественного анализа "Башня" Украинцы устали от войны, да, но не от защиты собственных интересов. Эта преданность остается очень высокой. Я также вижу это в благотворительной работе, которую мы делаем с нашим фондом: пожертвования не уменьшаются, наоборот, они растут. Люди готовы поддерживать Вооруженные Силы, и это ключевой показатель. В то же время, однако, растет желание, чтобы война закончилась; существует распространенное ощущение, что люди думают: всему этому нужно как-то положить конец.

Последние месяцы 2025 года в Киеве ознаменовались масштабным коррупционным скандалом в энергетическом секторе, который вызвал цепь политической ответственности. После рейдов в НАБУ и САП Андрей Ермак, ближайший соратник президента Владимира Зеленского и руководитель Офиса Президента, ушел в отставку. Это не было коррупционное дело, как предыдущие: атака достигла самого сердца президентского аппарата и переговорного процесса.

На внутренней арене этот скандал усилил скептицизм относительно настоящей готовности власти взять на себя ответственность. На международном уровне он также подпитал дебаты среди противников помощи Киеву относительно эффективности украинского управления. Как отмечает Клочок, украинцы исторически не доверяли государственным институтам, которые воспринимались как неэффективные. Однако, последствия шире: коррупционные скандалы также влияют на позицию Украины в международных переговорах.

Валерий Клочок директор Центра общественного анализа "Вежа" Западные СМИ пестрят статьями, описывающими, как Вашингтон использует коррупционный скандал как рычаг давления на Украину, чтобы она заморозила войну. Это ослабляет переговорную позицию украинского правительства. А удар по Андрею Ермаку, ближайшему союзнику Зеленского, которого президент неоднократно заявлял, что никогда не устранит, – это факт, который нельзя игнорировать. Очевидно, что коррупционные скандалы ослабили Украину за столом переговоров.

С приближением 2026 года и усилением внешнего давления вопрос выборов снова набирает обороты. Формально есть желание их провести, но фактическое решение остается за президентом. Администрация президента решает, состоятся ли выборы, когда они состоятся, и при каких условиях: президентские, парламентские или местные выборы.

"Насколько мне известно, пока нет никаких проектов или планов от депутатов, но я передал все полученные сигналы. Мы говорим только о президентских выборах или также о парламентских и местных выборах? Соединенные Штаты призвали к президентским выборам. Я сказал, что буду готов. Парламентские и местные выборы не обсуждаются", – сказал Зеленский.

Валерий Клочок отмечает, что заявления Зеленского о его готовности провести выборы (если позволят условия безопасности) в значительной степени является ответом на внешнее давление, особенно со стороны Соединенных Штатов. Конституционного запрета нет, любые правовые ограничения могут быть изменены. Вопрос не юридический, а политический: какой лучший курс действий президента?

Валерий Клочок директор Центра общественного анализа "Вежа" Зеленский не исключает второго срока. Наоборот, он пытается обеспечить себе максимально благоприятные условия, в частности возможность "замороженного" конфликта. Его шансы остаются достаточно высокими, но многое будет зависеть от окончательного вступления в гонку его главного потенциального оппонента Валерия Залужного, который еще не четко заявил о своих намерениях.

Как огромный кредит ЕС спас бюджет Украины?

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году страны G7 заморозили российские государственные активы – прежде всего валютные резервы Центробанка России, чтобы исключить их использование для финансирования войны.

Из примерно 300 миллиардов евро замороженных средств около 200 миллиардов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В декабре в ЕС активизировались дискуссии по использованию этих активов для возложения политической ответственности на Россию и финансирования восстановления Украины.



12 декабря 2025 года ЕС квалифицированным большинством принял решение заморозить российские средства на неопределенный срок, обойдя риск вето отдельных государств-членов и открыв путь к так называемым "репарационным" кредитам для Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал это решение, назвав его "переходом Рубикона" и обвинив Брюссель в нарушении европейского права из-за отхода от принципа единодушия.

Как пояснила 24 Каналу Таисия Кривошей, помощница чешского депутата Европарламента, на столе было два варианта.

Первый сценарий предусматривал использование доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине займа, который подлежал бы возврату только в случае уплаты Россией репараций после войны. Такой подход требовал квалифицированного большинства.

предусматривал использование доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине займа, который подлежал бы возврату только в случае уплаты Россией репараций после войны. Такой подход требовал квалифицированного большинства. Альтернативный вариант – предоставление займа за счет принудительных взносов самих европейских государств – считался "крайне неудачным", ведь требовал единодушия.

В конце концов именно этот механизм и был принят после того, как Венгрия, Словакия и Чехия, возглавляемые популистскими и пророссийскими правительствами, заблокировали схему общего долга. В то же время остальные 24 государства-члена ЕС на заседании Европейского совета 18 декабря согласились предоставить Украине 90 миллиардов евро оборонной помощи.

Поскольку решение требовало единодушия, Будапешт, Братислава и Прага фактически были освобождены от финансовых обязательств – ценой своего окончательного "да".

Таисия Кривошей Помощница чешского депутата Европарламента, экс-советник министра науки, исследований и инноваций Чешской Республики Российские активы остаются замороженными на неопределенный срок. Европейская комиссия будет продолжать работать над планом возвращения этих денег Украине. Возможно, когда-нибудь. Бельгия продолжает медлить, потому что боится последствий. Украине придется вернуть этот кредит только при условии, что Россия оплатит репарации. ЕС оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения кредита в будущем, если Москва не выплатит никакой компенсации.

Сторонников прямой конфискации российских активов, как четкого политического сигнала Путину, оказалось мало. Позитив в том, что средства все же дойдут до Украины, при условии их эффективного использования, и что Европе в очередной раз удалось достичь консенсуса по поддержке Киева – хотя делать это становится все сложнее.

Несмотря на невозможность немедленно мобилизовать замороженные активы, принятое решение остается важной победой для европейской поддержки Украины. Как отмечает премьер-министр Юлия Свириденко, без финансовой помощи ЕС Украина столкнулась бы с дефицитом в 60 миллиардов евро в 2026 – 2027 годах. Именно поэтому затягивание с репарациями несет риски: при отсутствии стабильного финансирования Киев будет вынужден отдавать приоритет военным расходам, сужая фискальное пространство для антикоррупционных, судебных и экономических реформ.

Без поддержки даже так называемые "заменяющие переговоры" – альтернативный формат к официальному процессу вступления в ЕС, разработанный для обеспечения непрерывности реформ военного времени – могли бы замедлить Киев. Этот новый механизм был запущен в декабре именно для того, чтобы обойти вето Венгрии на официальное открытие переговоров о вступлении.

Идея заключается в том, чтобы позволить неформальный прогресс в ключевых реформах, не начиная традиционный процесс по разделам, который требует единодушия. Кривошей, однако, сомневается, что финансовые ограничения действительно повлияли на способность Украины к реформам: "Украина чрезвычайно быстро достигает прогресса на всех фронтах, даже в военное время. Все это осознают".

Кривошей также объяснила, что в Брюсселе есть те, кто настаивает на создании специального механизма вступления для Украины.

Таисия Кривошей Помощница чешского депутата Европарламента, экс-советница министра науки, исследований и инноваций Чешской Республики. То, что Киев делает экономически и в реформах во время полномасштабного вторжения, – это настоящее чудо. Ни одна страна никогда не вступала в ЕС в подобной ситуации. Нам нужен иной подход, чем у других кандидатов, иначе мы рискуем ждать вечно. Однако такой шаг предоставит Украине политический приоритет и создаст очевидные двойные стандарты по сравнению с балканскими странами, которые ждут более двадцати лет. Многие в Европейском парламенте говорят: почему вы говорите об Украине, когда другие страны десятилетиями блокировались в этом процессе?

Какой будет судьба украинских беженцев в Европе?

Сейчас 4,4 миллиона граждан Украины проживают в Европейском союзе под временной защитой, который гарантирует доступ к финансовой помощи, трудоустройства и жилья в странах пребывания. В июне эта защита была продлена еще на год, до марта 2027 года. Однако это решение лишь временно снимает беспокойство, поскольку как возможность мира, так и продолжение войны создают структурные проблемы.

Винсент Четейл профессор и директор Центра глобальной миграции Есть два типичных сценария. Представьте себе внезапное возвращение четырех миллионов людей: крайне важно, чтобы возвращение было не только добровольным, но и хорошо подготовленным с обеих сторон. Другой вариант – интеграция в стране убежища. Сложность заключается в том, что Директива о временной защите является слабой с точки зрения интеграции, поскольку она не была разработана для этой цели.

В июне 2024 года правительство Чехии запустило программу добровольного возвращения для украинцев, предлагая финансовую поддержку тем, кто решил вернуться. Только 11 человек зарегистрировались, в значительной степени из-за нестабильной ситуации на местах. Инициатива завершилась в ноябре того же года.

Чтобы механизмы добровольного возвращения стали реальным вариантом, мирного плана будет недостаточно: понадобятся конкретные гарантии безопасности для мигрантов, возвращающихся.

Опрос Агентства ЕС по вопросам убежища среди украинцев под временной защитой показал: в 2025 году только 31% планируют вернуться в Украину, по сравнению с 52% в 2024-м. Продолжительность войны и интеграция беженцев – преимущественно женщин и детей – делают необходимым создание легальных каналов как для тех, кто готов вернуться в случае мира, так и для тех, кто стремится остаться на долгосрочный период.

В сентябре Совет ЕС принял рекомендацию по переходу от временной защиты. Она призывает создать общую систему для устойчивого возвращения и реинтеграции в Украине, а также предоставлять национальные разрешения на проживание по семейным, рабочим или учебным причинам. Предусмотрена и возможность ознакомительных визитов в Украину для оценки ситуации с безопасностью - идею, которую впервые предложила Чехия.

"В то же время, имеет смысл уже сегодня готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинскому народу вернуться домой, чтобы внести свой вклад в восстановление страны", – заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек, комментируя принятие рекомендации.

Такая система могла бы обеспечить крайне необходимую правовую ясность как в мирное время, так и в случае затяжного конфликта, предоставляя правовую перспективу более четырем миллионам людей, которые сейчас находятся в состоянии временного временного выезда. Но без рабочего проекта или графика этот процесс может длиться еще много месяцев.

С 2026 года Польша будет открывать заявки на получение вида на жительство CUKR, который будет предоставлять украинцам три года проживания в стране. Эта инициатива призвана служить моделью для ЕС и других государств-членов, которые борются с интеграцией десятков тысяч людей, или, как в случае Чешской Республики, Германии и Польши, сотен тысяч.



В то же время в Украине насчитывается более 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, что является еще одним критическим фактором и зависит от того, какие территории фактически останутся под контролем России. Более половины перемещенных лиц происходят из частично или полностью оккупированных регионов, согласно отчету Международной организации по миграции, и маловероятно, что они смогут вернуться в свои дома, если эти территории останутся под российским контролем.

Внутренне перемещенные лица уже оказались в крайне нестабильной ситуации: многие из них испытывают трудности с поиском работы, часто потому, что их навыки не соответствуют местному спросу. Низкая заработная плата повышает риск бедности и зависимости от гуманитарной помощи, как подчеркивается в анализе неправительственной организации "Человек в беде".

Винсент Четейл профессор и директор Центра глобальной миграции Существует вопрос жилья, но также и права собственности. Кроме содействия доступу перемещенных лиц к более постоянному месту жительства, нам также нужно решить вопрос ремонта и компенсации за потерю их имущества. Это должно быть частью общей картины.

Будущее украинцев, перемещенных из-за многолетней войны, будет зависеть от способности европейских политиков выйти за рамки чрезвычайных мер и обеспечить настоящую правовую определенность как для тех, кто желает вернуться, так и для тех, кто стремится остаться в ЕС.

С момента ее принятия в 2001 году Директива о временной защите была активирована только один раз, в ответ на российское вторжение в 2022 году, что гарантировало безопасность для миллионов людей. Но ее краткосрочный характер оставил многих украинцев разрываться между возвращением домой и постоянной интеграцией в стране пребывания.

Учитывая то, что мир все еще неопределенный, а миллионы людей перемещены как в Украине, так и за ее пределами, решения, которые Европейский союз сделает в ближайшие годы, повлияют не только на жизнь беженцев, но и на способность страны к восстановлению и отстройке. Независимо от того, станет возможным возвращение миллионов людей, или, наоборот, интеграция украинцев, которые уже находятся в Европе, будет консолидированной, ясность, добровольные действия и определенность будут оставаться настоящими испытаниями европейского ответа.

Судьба войны в Украине и в Европе

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая на праворадикальном фестивале Atreyu в Риме, заявил, что Украина и Россия до сих пор разделены по нескольким ключевым вопросам.

Первое – членство Украины в НАТО: Зеленский готов к определенной гибкости при условии надежных гарантий безопасности от США, но не намерен исключать атлантическую цель из Конституции.

Второе – признание российского контроля над Донбассом: Киев категорически отвергает эту возможность, тогда как Путин открыто угрожает силовым захватом региона, что фактически происходит уже более четырех лет, а в гибридной форме - более десяти.

Третий вопрос, добавил Крозетто, касается судьбы замороженных российских активов и пока остается нерешенным.

Однако относительно оптимистичная оценка Крозетто резко контрастирует с предупреждениями, высказанными начальником генерального штаба Франции генералом Фабьеном Мандоном и его британским коллегой адмиралом сэром Ричардом Найтоном Ричардом Найтоном. Оба четко предупредили своих граждан, что они должны готовиться к возможности отправки своих сыновей и дочерей на войну в будущем.

Таким образом, разрыв между осторожным оптимизмом Крозетто и жестким реализмом Мандона и Найтона только растет, усиливая путаницу в европейском общественном мнении и еще больше подрывая хрупкую надежду Украины на справедливый мир. По словам Яна Бонда, ни соглашение, заключенное путем переговоров, ни стабильное прекращение огня не выглядят реалистичными в 2026 году.

Иен Бонд заместитель директора Центра европейских реформ Я не думаю, что соглашение будет, потому что Путин не пойдет на компромисс, а Украина не может позволить себе сдаться. И прекращения огня также не будет, потому что Путин считает, что он побеждает и может достичь большего, продолжая борьбу.

Данные опросов, добавляет Бонд, показывают, что, несмотря на почти двенадцать лет войны, которые глубоко истощили население, многие украинцы продолжают считать продолжение борьбы лучшим вариантом, чем присоединение к тому, что он называет "имперским проектом Путина".