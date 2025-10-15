Вечером 15 октября Дональд Трамп удивил заявлением. Он сказал, что Киев может готовить наступление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Трампа.

Что Трамп сказал о потенциальном наступлении Украины?

Судя по контексту, президент очертил темы, на которые будет говорить с Зеленским. Встреча президентов планируют в пятницу, 17 октября.

Журналисты спросили, какое послание имеет Трамп для Зеленского на этом этапе войны. И рассматривает ли другие варианты, кроме предоставления ракет "Томагавк".

Мы будем говорить о войне с ним. Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и мы должны принять решение,

– сказал Трамп.

Трамп говорит о возможном наступлении Украины на россиян: смотрите видео

К Путину президент США обратился так: "Прекратите убивать украинцев и россиян". Он подчеркнул, что Путин убивает много россиян, поэтому "все, чего хочет Америка, – это прекращение убийств".

Трамп снова сказал, что Путин продвигается на фронте очень медленно.

"Это не добавляет ему авторитета. Война, которую должен был выиграть за неделю, идет четвертый год. Это не делает чести его военной машине", – высказался он о Путине.

Интересно! Кирилл Буданов в этот день заявил, что Москва не планировала такой долгой войны. Путин не ожидал, что Украина будет иметь такую поддержку. В то же время главный разведчик сказал: Украина давно выиграла бы, если бы не КНДР и другие "друзья" России. А вот если бы Киев не выстоял в 2022 году, россияне пошли бы дальше, присоединив к себе весь экономический, военный, человеческий потенциал Украины.

Индия будто бы на стороне США и не будет покупать нефть у России