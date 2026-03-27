Дональд Трамп распространяет конспирологическую версию о том, что Украина финансировала предвыборную кампанию Джо Байдена из американской помощи. Это политическая игра, где апеллируют к старым нарративам о коррумпированной стране, чтобы дискредитировать украинскую власть.

Политолог-американистка Александра Филипенко объяснила 24 Каналу, что Трамп ссылается на якобы перехваченные телефонные разговоры, хотя никаких расследований или подтверждений просто не существует.

Связаны ли эти заявления с российской пропагандой?

Трамп распространил в социальных сетях ссылку на статью о том, что США якобы перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждали план перевода средств на переизбрание Байдена. Но никто не может подтвердить это, однако директор национальной разведки США Тулси Габбард якобы поручила проверить записи по реализации этого плана.

Администрация Байдена выделила сотни миллионов долларов на помощь Украине, но согласно версии Трампа, украинская сторона использовала эти средства на финансирование выборов, а не на войну с Россией.

Такер Карлсон и другие критики задавали вопрос: почему США должны поддерживать Украину, а не Россию, аргументируя тем, что в Украине олигархия, нет демократии и существует коррупция. Эти старые стереотипы об Украине никогда не исчезали – их просто отряхивают от пыли и используют в политических целях, когда это необходимо,

– сказала Филипенко.

В заметке Трамп специально подчеркивает, что перехваченные сообщения не связаны с российскими дезинформационными усилиями, пытаясь отделить эту историю от России. Статья опубликована на сайте малоизвестного издания Just The News.

"Я впервые и, думаю, в последний раз вижу этот ресурс. Но главное, почему Трамп распространяет статью сомнительного происхождения. Это вызывает вопросы о настоящем источнике дезинформации и причину, почему президент США публикует материал, который никогда не был предметом расследования, но теперь, возможно, станет его объектом", – отметила Филипенко.

