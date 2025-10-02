Иностранные СМИ пишут о планах администрации США по оружию для Украины. К потенциальной передаче ракет Tomahawk добавились и ракеты Barracuda.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Какие ракеты могут передать США?

США рассматривают возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет наземного и воздушного базирования с дальностью около 800 километров, говорится в статье.

Однако окончательное решение еще не принято.

Справка. Tomahawk летит на более 2400 километров, а крылатая ракета Barracuda – на более 800 километров. Defense Express указывал, что "Барракуды" – простое дешевое оружие, которое можно собрать с отверткой и гаечным ключом. Barracuda-500 предназначена для массового производства и массированных ударов.

Важно, что США предоставят Украине разведывательные данные для нанесения ракетных ударов вглубь территории России. Это уже решено – и как раз на фоне размышлений о возможной передаче дальнобойных ракет.

В российском тылу можно бить по энергетической инфраструктуре. Также данные западной разведки помогут Киеву атаковать нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?