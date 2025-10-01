24 Канал имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию материалов Дэвида Акса с портала Euromaidan Press (EP). Оригинальная публикация изначально вышла на сайте EP и публикуется с разрешения правообладателя.

Ан-26: жизненно важное звено в цепочке поставок ракет в Россию

Ан-26 – это транспортный самолет с двумя турбовинтовыми двигателями и максимальным взлетным весом 26 тонн. Российские ВВС имеют около 100 таких самолетов и используют их для перевозки грузов, десантирования парашютистов, а иногда даже для неточного сброса неуправляемых бомб.

Но в условиях нынешней войны России против Украины Ан-26 заняты выполнением жизненно важной миссии для России. Они перевозят крылатые ракеты и дальнобойные ударные беспилотники с заводов на передовые базы, откуда запускают беспилотники или военные самолеты, которые потом запускают крылатые ракеты.

Именно поэтому это было такое большое событие, когда 21 сентября ударные беспилотники украинского подразделения "Призраки" взорвали два Ан-26, припаркованные на аэродроме Кача в оккупированном Россией Крыму.

Систематическая кампания: многочисленные удары по аэродрому Кача

Атаки на Качу не прекратились 21 сентября. Украинские войска неоднократно атаковали аэродром в течение нескольких дней, систематически разрушая этот ключевой логистический узел.

21 сентября: "Призраки" уничтожили два самолета-амфибии Бе-12 – эти самолеты советской эпохи впервые были уничтожены в бою.

22 – 23 сентября: Генеральный штаб Украины подтвердил еще один удар, в результате которого на аэродроме были поражены два самолета.

24 сентября: сообщение о мощных взрывах вблизи аэродромов Кача и Бельбек, которые прозвучали в 04:30.

25 сентября: "Призраки" нанесли удар по двум транспортным самолетам Ан-26 и береговым радарам. Спутниковые снимки подтверждают полное уничтожение одного Ан-26.

Расширение ударных возможностей Украины

Украина пытается сорвать воздушные налеты России, атакуя людей, технику и базы, поддерживающие эти налеты.

Уничтожение двух Ан-26 – это последний случай в серии успешных ударов подразделения "Призраки", нанесенных с использованием беспилотников с фиксированным крылом и обзором от первого лица, летающих на сотни километров, вероятно, связанных с их удаленными операторами через Starlink или какую-то другую систему спутниковой связи.

Starlink прекрасно работает над Крымом, но не над Россией. Для подразделения "Призраки" это открывает возможность использовать высокоманевренные ударные дроны FPV, а не менее точные модели, которые могут полагаться, скажем, на какую-то внутреннюю инерциальную навигационную систему, что не испытывает помех.

В течение всего нескольких дней "Призраки" сбили шесть российских штурмовых вертолетов Ми-8 в Крыму, а также два патрульных самолета-амфибии Бе-12. Были ли они пригодными для полетов – остается предметом дискуссий. Ведь на разных крымских аэродромах хранятся заброшенные бывшие советские Бе-12.

Но по крайней мере несколько самолетов-амфибий 1970-х годов все еще активны и патрулируют подходы к якорным стоянкам Черноморского флота России в Крыму и, вероятно, на юге России. В то же время FPV-дроны сбили несколько российских военных кораблей и вспомогательных судов в водах вокруг Крыма.

Эти события связаны – в хорошо спланированной ударной кампании одна атака способствует другим. Чтобы облегчить удары по аэродромам, подразделение "Призраки" сначала уничтожило российские средства ПВО в Крыму.

Эти удары продолжаются, поскольку налеты на аэродромы усиливаются. Та же серия вылетов беспилотников, которая атаковала два Ан-26, также вывела из строя береговой радар Mys M1.

Понадобится еще два поврежденных Ан-26, чтобы серьезно повредить способности России перемещать ракеты, беспилотники и другие боеприпасы сетью баз вокруг Украины.

Другие типы российских транспортных самолетов также помогают перевозить боеприпасы, в частности, реактивные самолеты Ил-76. А их еще больше.

Гонки на опережение

Ударная кампания Украины только начинается. Она явно направлена на опережение. Гораздо легче, дешевле и безопаснее уничтожить инфраструктуру, которая поддерживает российскую бомбардировку украинских городов, чем перехватывать ракеты и беспилотники непосредственно перед ударом.

Конечно, "Призраки" – не единственное украинское подразделение, которое играет на опережение. Недавно украинские войска обнаружили главную пусковую площадку для лучших российских баллистических ракет "Искандер" и взорвали ее с помощью роя из 14 дальнобойных ударных беспилотников. Пусковая площадка, возможно, была расположена в Молькино, на юге России. Некоторые наблюдатели геолокують его как Шумаково, на западе России, гораздо ближе к фронту.

Однако россияне применили ту же стратегию.

28 августа батарея крылатых ракет "Нептун" ВМС Украины попыталась нанести удар по целям в Краснодарском крае. Удар провалился, поскольку российские ракеты ПВО "С-300" поднялись, чтобы перехватить "Нептуны", а затем россияне нанесли ответный удар.

Разведывательный дрон зафиксировал пусковую установку "Нептун", установленную на грузовике, очевидно, ту самую, что была направлена по Краснодарскому краю. Баллистическая ракета "Искандер" упала и повредила, если не уничтожила, украинскую пусковую установку, расположенную в Любицком, неподалеку от линии фронта в Запорожской области.