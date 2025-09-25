Украина непрерывно будет получать американское оружие, которое профинансируют страны-члены Альянса в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью для Fox News, сообщает 24 Канал.

Сколько оружия будет получать Украина?

По словам Марка Рютте, страны НАТО уже направили 2 миллиарда долларов на пакеты американского оружия для Украины, а другие пакеты помощи сейчас находятся на рассмотрении.

Вы увидите непрерывный поток американского оружия в Украину, оплаченный союзниками. И я думаю, что вместе с санкциями, вместе с целевым показателем в 5%, которые мы в целом будем тратить как НАТО на нашу коллективную оборону, этот большой внешнеполитический успех президента Трампа на саммите НАТО в Гааге в июне в совокупности создает давление на Россию, чтобы она отнеслась к этому серьезно и прекратила свои действия,

– пояснил генсек НАТО.

В интервью Рютте также отметил, что сейчас Россия теряет за один месяц столько военный, сколько СССР потерял за 10 лет в Афганистане. По словам чиновника, это "становится безумием".

Справка. Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) предусматривает передачу Украине американского вооружения, однако его поставки финансируют не сами США, а союзники по НАТО. В рамках этой инициативы Украина сможет получить, в частности, критически важные ракеты для систем ПВО Patriot, производство которых сосредоточено исключительно в США.

Оружие для Украины: последние новости