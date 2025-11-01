"Ночные призраки": как украинские дроны изменили географию войны

Украина усилила удары по России. Колонны ударных беспилотников, которые бьют глубоко внутрь страны-агрессора, собирают в секретном месте в сельской местности ночью и почти бесшумно.

Их целями становятся нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и военные логистические центры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Как украинские беспилотники повлияли на ход войны?

С лета украинская кампания с использованием дальнобойных беспилотников резко усилилась, разрушая энергетическую инфраструктуру по всей России и растягивая противовоздушную оборону Москвы. Эти беспилотники теперь летают гораздо дальше, чем когда-либо во время войны.

Удары вызвали дефицит бензина в России, заставив ввести нормирование в некоторых регионах и подчеркнув уязвимость инфраструктуры страны. Глава СБУ Василий Малюк отмечает, что с начала 2025 года Украине удалось нанести более 160 успешных ударов по российским нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям.

Производство украинских дальнобойных дронов / Фото Евгения Малолетки (AP)

Западные аналитики утверждают, что атаки на российскую энергетическую инфраструктуру до сих пор имели серьезное, но не разрушительное, влияние. Украинские беспилотники неоднократно поражали 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, что составляет около 38% номинальной мощности нефтепереработки страны, согласно недавнему обзору Фонда Карнеги.

Однако утверждается, что фактическое влияние было значительно более ограниченным: большинство заводов восстанавливали работу в течение нескольких недель, а объемы нефтепереработки в России были ограничены простоем мощностей и имеющимися излишками топлива.

Глубокие удары дали Киеву инициативу в важный момент. Соединенные Штаты и Европа усиливают санкции против российской нефтяной промышленности, даже несмотря на то, что запрос Киева на американские ракеты "Томагавк" дальнего радиуса действия пока остается неуслышанным.

Президент Владимир Зеленский говорит, что улучшенные возможности Украины по ударам дальнего радиуса действия наносят реальный ущерб, заставляя Кремль импортировать топливо и ограничивать экспорт. По его мнению, россияне уже потеряли до 20% своих поставок бензина – непосредственно в результате украинских ударов.

На секретном месте запуска командир с позывным "Фидель", который контролирует операцию, наблюдает через очки ночного видения, как беспилотники поднимаются в звездное небо. По его словам, дроны развиваются. Вместо того, чтобы летать 500 километров, они летают 1000. "Фидель" также отмечает, что на успешную операцию влияют три фактора: дроны, люди и планирование.

Стоит заметить, что значительную часть беспилотников Украина производит самостоятельно. "Лютый" – летательный аппарат высотой по пояс с винтом сзади и характерным треугольным хвостом не выглядит ни элегантным, ни устрашающим. Однако простота сборки означает, что его можно держать скрытым и постоянно настраивать: для проскальзывания сквозь тщательно контролируемое воздушное пространство фронта.

Типичный для украинской философии простого военного производства "Лютый" стал символом национальной гордости и недавно был изображен на местной почтовой марке. Эти беспилотники могут поражать цели в радиусе 1000 километров от границы и меняют географию войны.

Атаки год назад повредили нефтеперерабатывающие заводы в гораздо более узком диапазоне, преимущественно в западных приграничных районах России. Тогда как сейчас беспилотники дальнего радиуса действия производятся в Украине всего за 55 000 долларов.

Адриано Босони, директор по анализу RANE, глобальной фирмы по анализу рисков считает, что Украина становится лучше в ведении войны внутри России. В течение большей части войны страна-агрессор действовала, исходя из предположения, что ее собственная территория безопасна, но сейчас это уже совсем не так.

По мнению Босони, стратегическая логика заключается в истощении логистикой: заставляя Россию перенаправлять поставки и размещать средства противовоздушной обороны на более широкой территории, Киев стремится ослабить способность Москвы поддерживать масштабные операции.

Международное энергетическое агентство из Парижа утверждает, что повторяющиеся удары дронов сократили мощности России по переработке нефти примерно на 500 000 баррелей в день. Это вызвало внутренний дефицит топлива и ограничило экспорт дизельного и авиационного топлива, даже несмотря на то, что общая мировая добыча нефти остается стабильной.

Возможности Киева позволяют независимые запуски беспилотников, обходя западное одобрение, необходимое для импорта дальнобойного оружия. Эта автономия предшествовала более жестким санкциям против России, ведь союзники усилили эскалацию лишь после того, как Украина месяцами атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.

Война досталась нашему поколению, чтобы мы могли бороться за наших детей, и чтобы они могли жить в свободной демократической стране. Сейчас мы получаем опыт, который будет использован каждой страной мира, и мы платим за это своей жизнью и жизнью наших друзей,

– подытожил "Фидель".

Украинские атаки на Россию: коротко о главном