Фицо и Бабиш раскритиковали Мерца за ультиматум в отношении Украины: канцлер ответил на обвинения

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал предложение Германии увязать бюджет ЕС с оказанием помощи Украине. Его поддержал чешский глава правительства Андрей Бабиш.

Канцлер ФРГ ответил политикам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Об этом сообщает Reuters.

Что предложил Мерц?

Поводом для резкого заявления стало письмо канцлера Германии от 9 ноября президенту Европейского совета Антониу Кошти. В нем глава немецкого правительства подчеркнул важность поддержки Киева.

Политик отметил, что совместное обязательство всех членов блока покрыть прогнозируемый дефицит финансирования Украины на 2027 год в размере 70 миллиардов евро является непреложным условием для принятия следующего семилетнего бюджета ЕС. Из указанной суммы 45 миллиардов евро должен предоставить именно Евросоюз. Поскольку Германия остается крупнейшим донором бюджета сообщества, Берлин решил применить финансовый рычаг влияния на государства, которые уклоняются от оказания помощи Киеву.

Как отреагировали в Праге и Братиславе?

10 ноября Фицо раскритиковал предложение Германии увязать бюджет ЕС с помощью Украине. Политик назвал требование Берлина откровенным шантажом и пригрозил воспользоваться правом вето.

Мы должны ответить на шантаж,

– заявил Фицо.

Он также подчеркнул, что Братислава обладает точно таким же правом заблокировать проект, как и канцлер Германии.

Наряду с Фицо немецкую инициативу раскритиковал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что блокирование общеевропейского бюджета одновременно перекроет выделение средств и для самой Украины.

Переговоры по семилетнему плану, который начнет действовать с 2028 года, осложняются тем, что несколько стран последовательно выступают против совместных пакетов поддержки. В частности, в декабре прошлого года Словакия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в согласованном ЕС кредите для Украины на 90 миллиардов евро и заявили, что не будут брать на себя обязательств по новым займам.

Что ответили в Берлине?

Фридрих Мерц ответил оппонентам, заявив, что финансовая помощь Украине должна быть общей задачей Европейского Союза.

Именно так мы всегда это понимали, именно так мы формировали нашу политику в отношении Украины на протяжении последних лет, и поэтому вопрос о том, как мы будем поддерживать Украину в ближайшие годы, в том числе, при необходимости, финансово, конечно же, должен быть рассмотрен в контексте этих переговоров по бюджету,

– подчеркнул канцлер.

Он подчеркнул, что в прошлом году 24 из 27 государств-членов выступили за финансовую поддержку Киева в размере 90 миллиардов евро. Политик считает, что в этом году оппозиционно настроенных стран может быть четыре.

Я просил отнестись с пониманием к тому, что крупнейший плательщик взносов в бюджет Европейского Союза и в то же время страна, которая вносит, бесспорно, наибольший вклад, в том числе в поддержку Украины, считает важным, чтобы мы вместе выяснили этот принципиальный вопрос,

– рассказал Мерц во время встречи с Мадьяром.

Германия является крупнейшим плательщиком взносов в бюджет Евросоюза, а Венгрия получает из него больше денег, чем отправляет.

Напомним, канцлер заявлял, что заблокирует бюджет ЕС, если члены блока не согласятся вносить справедливый вклад в помощь Украине. Речь идет о семилетнем бюджете блока на 2028–2034 годы.