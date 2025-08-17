В понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. К встрече президентов присоединятся также ряд европейских лидеров и генеральный секретарь НАТО.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky News.

Европейские лидеры полетят в Вашингтон

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в воскресенье, 17 августа, она встретится с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Вместе политики примут участие в видеоконференции "Коалиции желающих".

По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней (18 августа – 24 Канал) встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме,

– написала президент Европейской комиссии.

Впоследствии стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и президент Франции Эмманюэль Макрон также присоединятся к Зеленскому на встрече с Трампом.

Сообщается, что Вашингтон также посетит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним, ранее СМИ писали, что правительства канцлера Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона намерены 18 августа скоординировать действия и совместно решить, поедет ли кто-нибудь из них в США на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Отмечалось, что Трамп предложил Зеленскому возможность пригласить европейских политиков в США.