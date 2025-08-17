Укр Рус
17 серпня, 13:09
Урсула фон дер Ляєн разом із Зеленським полетить до США на зустріч із Трампом

Поліна Буянова

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн також полетить до Вашингтона

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в неділю, 17 серпня, вона зустрінеться із Володимиром Зеленським у Брюсселі. Разом політики візьмуть участь у відеоконференції "Коаліції охочих".

На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої (18 серпня, – 24 Канал) зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі, 
– написала президентка Європейської комісії.

 