17 серпня, 13:09
Урсула фон дер Ляєн разом із Зеленським полетить до США на зустріч із Трампом
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн в соцмережі Х.
Фон дер Ляєн також полетить до Вашингтона
Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в неділю, 17 серпня, вона зустрінеться із Володимиром Зеленським у Брюсселі. Разом політики візьмуть участь у відеоконференції "Коаліції охочих".
На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої (18 серпня, – 24 Канал) зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі,
– написала президентка Європейської комісії.