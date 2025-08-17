Урсула фон дер Ляєн разом із Зеленським полетить до США на зустріч із Трампом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн також полетить до Вашингтона

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в неділю, 17 серпня, вона зустрінеться із Володимиром Зеленським у Брюсселі. Разом політики візьмуть участь у відеоконференції "Коаліції охочих".

На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої (18 серпня, – 24 Канал) зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі,

– написала президентка Європейської комісії.