Як Україна відреагувала на заяви Трампа?

За даними видання, Дональд Трамп напередодні саміту на Алясці говорив із Володимиром Зеленським. Американський лідер обіцяв, що чинитиме тиск на Кремль у питанні припинення війни.

Однак Трамп оприлюднив допис у соцмережі Truth Social, де заявив про бажання "перейти безпосередньо до мирної угоди, яка завершить війну, а не до чергового припинення вогню".

Крім того, він заявив, що Вашингтон не впроваджуватиме нових санкцій проти Росії у разі не погодження припинення вогню. Це, за даними джерел FT, в Україні розцінили як відмову від політики стримування російської агресії.

"Це удар у спину", – сказав високопоставлений український чиновник у коментарі виданню. Інший співрозмовник зазначив, що Трамп "просто хоче швидкої угоди".

Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко назвав підсумки саміту "жахливими". Він підкреслив, що це виглядає так, ніби Трамп і Путін готові разом тиснути на Україну з вимогою підписати мирний договір, що фактично означатиме капітуляцію.

До слова, за даними видання Axios, Трамп сказав Зеленському, що став на бік Путіна у питанні перемир'я. Російський диктатор своєю чергою, за словами президента США, не прагне припинення вогню, а віддає перевагу угоді щодо повного завершення війни.