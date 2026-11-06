США перебрасывают атомный авианосец ближе к Ирану: Трамп готовит решение о новых ударах

США могут вновь нанести масштабные удары по Ирану. Пока Дональд Трамп выбирает дальнейший план действий, американская авианосная группа готовится к переброске в направлении Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп 5 ноября обсудил ситуацию вокруг Ирана со своими советниками по национальной безопасности и заявил, что в ближайшее время примет решение о дальнейших действиях. Об этом сообщает Axios.

Готовят ли США новые удары по Ирану?

По данным издания, в настоящее время Трамп рассматривает три варианта действий: возобновление масштабных ударов по Ирану, продолжение экономического давления на Тегеран или заключение соглашения, которое будет предусматривать существенные уступки иранской стороне.

После встречи с советниками американский президент заявил журналистам, что решение будет принято в ближайшее время.

Теперь мы примем решение. Хотим ли мы пойти дальше, чтобы убедиться, что ядерная программа Ирана уничтожена и никогда не возобновится? Я бы предпочел не разрушать остальную часть страны, если это возможно, но, возможно, мне придется. Вы узнаете об этом довольно скоро,

– сказал Трамп.

В то же время Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых операций против Ирана. Однако, по словам американского чиновника, нового приказа из Вашингтона командование пока не получило.

Когда американский авианосец может прибыть на Ближний Восток?

Одним из возможных сигналов подготовки к новым ударам может стать прибытие третьей авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток.

По информации Axios, атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вместе с кораблями сопровождения должен зайти в Сингапур 6 ноября и провести там несколько дней.

Американский чиновник отметил, что авианосная группа не прибудет в зону ответственности CENTCOM раньше середины ноября.

Если ее перебросят на Ближний Восток, это может стать дополнительным усилением американского военного присутствия в регионе.

Авианосец USS Theodore Roosevelt проходит через Персидский залив / Фото Anthony Rivera/U.S. Navy

Возможно ли дипломатическое урегулирование?

Параллельно с военными приготовлениями продолжаются дипломатические контакты. По данным Axios, 5 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонные переговоры с посредниками из Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Омана и Египта.

В частности, катарские посредники обсуждают с Тегераном и Белым домом предложение о постепенном восстановлении доверия между сторонами.

План предусматривает, что США могут снять морскую блокаду и разморозить часть иранских средств, а Иран – пригласить инспекторов МАГАТЭ на поврежденные ядерные объекты.

Следующим шагом может стать открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров об иранских запасах высокообогащенного урана.

В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи 5 ноября встретился с Владимиром Путиным в Кремле. После встречи он заявил, что Тегеран не согласится открыть Ормузский пролив или возобновить переговоры, пока США не выполнят семь условий иранской стороны.

Ранее командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер представил Дональду Трампу варианты возможных действий против Ирана. В то же время среди советников американского президента продолжались дискуссии о дальнейших шагах Вашингтона.

Сам Трамп заявлял, что не спешит с решением, и рассмотрел три сценария развития ситуации.